Javi Beirán regresa al Estudiantes para "luchar por el ascenso"

El alero internacional español Javi Beirán se ha convertido en nuevo jugador del Movistar Estudiantes, al que regresa once años después con el objetivo de "luchar por el ascenso" a la ACB, informó la entidad colegial a través de un comunicado.



Beirán, campeón del mundo con la selección española en China 2019, llega al equipo estudiantil para afrontar el reto de subir desde la LEB Oro esta temporada: "Había algo en mí que me pedía que volviera en esta situación, que fuera valiente. Será un año duro y bonito, y quiero luchar por el ascenso e intentar contagiar la ilusión con la que vengo al público”.



"Tenía ofertas de ACB y por eso ha sido difícil decidirme, pero al final el corazón me ha guiado a ser valiente, a aceptar este reto tan bonito y a tener un sentido de pertenencia hacia un lugar donde ya estuve", afirmó.

OFICIAL

?? @jbeiran33 acepta el reto de @movistar_es Estudiantes en #LEBOro



Regresa 11 años después al club donde terminó su formación y debutó como profesional.



??? "Había algo en mí que me pedía que volviera en esta situación, que fuera valiente"https://t.co/VE92dGfeZLpic.twitter.com/YUcTJZ2NrP — Movistar Estudiantes (@MovistarEstu) August 3, 2021



El alero de 34 años debutó en la ACB de la mano del técnico Pedro Martínez en la campaña 2006-07 y en total, entre temporadas en el filial y en el primer equipo, el madrileño militó cinco temporadas con Estudiantes antes de salir en 2010.



"Creo que es un reto muy bonito, con un objetivo claro. Sobre todo tengo ganas de vivirlo con mis nuevos compañeros, estoy preparado para un año que será duro pero también muy bonito", expresó Beirán.



De la misma manera, el jugador espera "aportar experiencia e ilusión" y aseguró que el objetivo es que "el aficionado que sigue al Estudiantes de toda la vida se vea reflejado en nosotros, que vea un equipo que lucha, pelea y se deja todo en la pista y hace todo lo posible para conseguir el objetivo".



Sobre la LEB Oro manifestó: "Es una liga que he seguido, pero que desconozco. Tendré que estar con los ojos muy abiertos para aprender y estar preparado para cualquier cosa, y hacerme a ella lo antes posible. Es muy dura en la que es difícil estar arriba todo el año, tendremos rivales muy complicados. Tenemos que respetarla y tratarla igual que si estuviéramos en la mejor liga de Europa".



El exjugador Hernán 'Pancho' Jasen, ahora mánager deportivo de los colegiales, expresó su alegría tras el fichaje de Beirán: "estamos muy contentos con el fichaje de Javi, y hay que destacar su predisposición para volver a jugar en el club".



"Es un jugador que va a ser uno de los líderes del vestuario: va a poder transmitir tanto a los más jóvenes como a los nuevos que vengan lo que es Movistar Estudiantes, el sentido de pertenencia y valores que queremos remarcar y fortalecer desde el club", destacó Jasen.



Beirán regresa a la que fue su casa con un bagaje de 396 partidos en ACB gracias a sus etapas en Herbalife Gran Canaria (2010-2014 y 2019-2021) e Iberostar Tenerife (2014-2019). En su etapa como aurinegro consiguió ser campeón de 'Basketball Champions League' en 2017 y de la 'Copa Intercontinetal' en 2019.