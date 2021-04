El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, confirmó que tiene previsto “darle algunos minutos” a Pau Gasol en el partido de la Euroliga de este viernes contra el Bayern de Múnich en el Palau Blaugrana: “Pau está bien, está subiendo el ritmo de los entrenamientos, está a gusto. Ahora mismo estamos pensando en darle algunos minutos, pero no sabemos cuántos minutos, y vamos a tomar esta decisión en las próximas 24 horas”, aseguró en declaraciones a los medios de comunicación del club.

Ha llegado el momento. Mañana es el día!



The moment has arrived. Tomorrow is the day! pic.twitter.com/N6epRtjoFq