Jaime Fernández: "No creo que las 'ventanas' sean el mejor formato, pero nos ha dado visibilidad"

El escolta de Unicaja Jaime Fernández no duda que las nuevas 'ventanas' de clasificación de la FIBA para el Mundial de China no son "el mejor formato para que las selecciones se clasifiquen para los torneos", pero también reconoce que le han permitido tener "esa visibilidad" de la que no gozan los jugadores que no compiten cada verano con España.

"No creo que las 'ventanas FIBA' sean el mejor formato para que las selecciones se clasifiquen para los torneos. Hay una guerra entre mucha gente que no favorece a los jugadores, pero una vez que las hay, nos han dado esa visibilidad y la oportunidad de vestir la camiseta de la selección a muchos jugadores. Pero, personalmente, no creo que sea el mejor sistema", afirmó con rotundidad Jaime Fernández en una entrevista para Europa Press.

El exterior está peleando por uno de los 12 puestos en el equipo de Sergio Scariolo para el Mundial de China, aunque intenta "no pensarlo mucho". "Lo que el seleccionador considere oportuno, será. Sé que todo está abierto y todo puede pasar, pero quiero centrarme en disfrutarlo y en ayudar en lo que pueda al equipo. Si estoy entre los doce estupendo. Si no, seguro que estará otro compañero que seguro que se lo ha merecido más", comentó.

Fernández apuesta por "la frescura" y el "uno contra uno" como dos de sus virtudes más útiles para este grupo. "Puedo jugar de '1' o de '2' en función de lo que el seleccionador vea que necesita. Tengo esa virtud de ser polivalente y estoy preparado para lo que sea. Puedo aportar lo que el equipo necesite", apuntó.

Un equipo que saldrá de una concentración con muchos jugadores presentes en las ventanas, algo que reconoce su trabajo para clasificar a la selección "de manera solvente". "Estamos aquí los que el seleccionador ha considerado los mejores para estar y creo que ha sido un buen trabajo el que hemos hecho. Estoy encantado de que se haya reconocido nuestro trabajo, pero hay que mirar hacía adelante", expresó el escolta de 26 años.

El jugador madrileño destacó también el "grupo humano muy bueno" que conforman los integrantes del equipo español. "Al final, cuando te juntas con buenas personas, la química sale sola. Yo acabo de llegar y me han acogido muy bien. Por lo que puedo observar, fuera de la pista el ambiente es maravilloso, luego en la pista se traslada y el trabajo es incluso mejor. Estoy sorprendido para bien", remarcó.

"Es diferente, estás compartiendo vestuario con gente que son tus ídolos. El poder estar aquí con gente a la que has admirado desde muy pequeño es algo muy bonito. Vengo aquí a aprender, estoy aquí como una esponja para aprender todo. Es algo bonito, diferente y estoy encantado de poder vivirlo", aseveró sobre estar compartiendo vestuario con jugadores como Marc Gasol, Ricky Rubio o los hermanos Hernangómez.

Su llegada a la selección culminó una trayectoria plagada de buenos resultados con las inferiores que demuestran que hay "un gran talento que hay que potenciar". "Tengo una edad óptima para estar aquí. Sí que es verdad que en categorías inferiores he disfrutado de los veranos con mis compañeros y he vivido algo similar a lo que puede ser esto", explicó.

El escolta se muestra con ganas de cara al choque de esta noche contra Lituania, ya que "el jugador necesita competir y saber como se compite". "Son rivales de mucho nombre. El resultado no es lo más importante en los partidos preparatorios, sí hacer las cosas bien", recordó el internacional.

UNA PLANTILLA POLIVALENTE EN UNICAJA

Finalmente, sobre su club, cree que se está confeccionando una plantilla "muy física y muy polivalente". "Este año pasado hemos sufrido con el tema de las lesiones. Al buscar esa polivalencia, si hay lesiones, que espero que no, sufriremos menos. Creo que Unicaja siempre ha de tener buenas plantillas, históricamente ha tenido buenas plantillas, y creo que este año tendremos una buena", aseveró Jaime Fernández.