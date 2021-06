Ibaka, seria duda para los Juegos Olímpicos tras operarse la espalda

Serge Ibaka no jugará en lo que queda de temporada en la NBA después de que Los Ángeles Clippers anunciaran que el jugador se ha operado de los dolores en la espalda que le han atormentado en los últimos meses.

Esta operación también complica muchísimo la presencia de Ibaka en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como parte de la selección española, aunque por ahora no hay una confirmación oficial al respecto.



Los Clippers detallaron en un comunicado de prensa que Ibaka pasó por el quirófano el jueves en la ciudad californiana. Un día después, el pívot hispano-congoleño explicó en las redes sociales cuál es su situación. "No hay nada que me habría encantado más que estar en la pista ayudando a mis hermanos y tratando de ganar un campeonato para los Clippers", dijo.



"Ha sido una temporada muy dura, he trabajado muy duro para volver a tiempo para los playoffs... A veces las lesiones se ponen en tu camino y la salud tiene que ser la prioridad. Agradezco el amor y el apoyo de todos y ahora ya tengo la mente puesta en apoyar a mi equipo y en ponerme sano para la próxima temporada", añadió. Ibaka, de 31 años, acompañó estos mensajes con una imagen suya en el hospital.

There is nothing I would love more than being on the court helping my brothers and trying to win a championship for #ClipperNation. It's been a very tough season, I worked very hard to be back in time for the Playoffs... pic.twitter.com/i10lKmOzEn