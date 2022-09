Un histórico Doncic acaba con Francia con 47 puntos y cita a Eslovenia con Bélgica

El Eurobasket 2022 conoció este miércoles sus primeros cuatro cruces de octavos de final con la selección española teniéndose que medir a la candidata Lituania el sábado a las 20.45 horas, y Eslovenia, actual campeona, frente a Bélgica, y con la anfitriona Georgia quedándose fuera.

España ganó a los turcos por 72-69 para encabezar el Grupo A y cruzarse con el cuarto del B, que se decidió en el partido que enfrentaba a Lituania y Bosnia. Los lituanos, señalados como aspirantes, pero que arrancaron con tres derrotas seguidas, se impusieron por un claro 87-70 gracias a un gran segundo cuarto (28-14) y su buen juego colectivo con cinco jugadores con dobles dígitos de anotación, que dejaron en nada los esfuerzos del madridista Dzanan Musa (22) y el sueño del equipo bosnio, que había dado la sorpresa al ganar a Eslovenia.

Por su parte, Turquía se quedó con la segunda plaza del A y se cruzará con Francia (14.00), otra de las favoritas y que encajó su segunda derrota al caer ante una actual campeona, que se tomó la revancha de las semifinales de Tokyo 2020 y se llevó el triunfo por 88-82 y el primer puesto con una exhibición de Luka Doncic, autor de 47 puntos, la mayor suma individual en los últimos 65 años.

