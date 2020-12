Heurtel no se pudo volver de Estambul con el Barça por negociar con un equipo español

"Nos sentimos que nos estaba engañando", dice Albert Soler

El base francés del Barça Thomas Heurtel cuenta las horas para dejar de ser jugador azulgrana, después de una semana polémica por su viaje a Estambul con el equipo y regreso en solitario por pasar a negociar su futuro con un equipo español, según explicó este domingo Albert Soler, director de Área de Deportes Profesionales.

El directivo culé dio detalles de la decisión del Barça que fue criticada esta semana de no permitir el regreso junto al equipo de un Heurtel que estaba ya apartado. "Desde el momento que se le comunica a Heurtel que no formará parte de la disciplina del Barça también decide que no irá convocado a los siguientes partidos", dijo en declaraciones a los medios del club.

Soler dejó unas palabras sobre el caso Heurtel después del Clásico de la Liga Endesa que ganó el Barça en Madrid. Precisamente el equipo blanco se pone como el destino que eligió el base, cuando parecía que negociaba con el Fenerbahce. "El jugador estaba negociando su salida con otros equipos y nos pidió viajar con el equipo el martes para poder llegar a un acuerdo con los equipos que estaba negociando. Nosotros no tuvimos problema. Él no hacía vida de equipo, entrenó ese día, pero no siguió rutina de equipo ni mucho menos como jugador convocado", añadió Soler.

"Nuestra sorpresa es cuando nos enteramos que no está negociando con ningún equipo turco, estaba negociando con un equipo español de la ACB. Nos sentimos que nos estaba engañando y consideramos que no tenía ningún sentido que tuviera que volver con nosotros cuando estaba haciendo unas gestiones personales. En ningún momento se quedó desatendido. El club asumió el cargo del avión y del hotel", explicó.

De esta forma, para el Barça lo ideal sería encontrar una "salida pactada con el jugador" antes del cierre de la ventana en Euroliga el 6 de enero. "Como club en ningún momento vamos a indemnizar si pretende quedarse en un equipo español. Vamos a procurar que encuentre un equipo fuera de la ACB", zanjó, con la opción que se quede en el Barça pero no en el primer equipo.