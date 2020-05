Hanga: "Los jugadores tenemos más miedo a la lesión que al contagio"

El escolta del Barça Adam Hanga admitió que uno de sus mayores miedos, tras estar dos meses sin entrenar junto al resto de sus compañeros a causa del coronavirus, es sufrir una lesión.

"Tengo 31 años, en el pasado he sufrido lesiones, conozco mi cuerpo y, después de dos meses de confinamiento, es duro competir a este nivel. Será duro físicamente y, por eso, los jugadores tenemos más miedo de la lesión que del contagio. No es ideal jugar así, pero lo tenemos que aceptar", manifestó en una entrevista difundida por el club catalán.

Hanga dice sentirse bien físicamente, "porque durante el confinamiento he podido trabajar en casa para estar en forma y he intentado comer sano". Aunque reconoce que "mentalmente es duro cambiar el 'chip' para ponerse en marcha".

Por eso cree, como el resto de sus compañeros, que haber cancelado definitivamente la Euroliga esta temporada es "la mejor decisión" para preservar la salud de los jugadores.

Sin la máxima competición continental en el horizonte, el Barça solo se centra en preparar la fase final de la Liga Endesa. "Espero que toda la competición de la ACB vaya bien a nivel de seguridad y creo que no es ideal tener dos semanas para preparar, pero es lo que hay para nosotros y para todos. El que más lo quiera, el que esté mejor mentalmente, tendrá ventaja", opinó.

Para el escolta húngaro, "jugar es una señal de que la normalidad vuelve" y, aunque le hubiese gustado poder haber un pretemporada normal, sabe que muchos aficionados están esperando que el balón vuelva a rodar.

"Queremos dar positivismo y alegría a la gente que está en casa, para que puedan disfrutar del baloncesto. Espero que sea un buen baloncesto y que el país se ponga en marcha, porque afecta a todo el mundo", afirmó.

El objetivo es lograr el primer título de la temporada, aunque será un título diferente: "He pensado mucho en si es justo o no el hecho de ser primeros y que haya este formato. Hemos hecho buen trabajo, estábamos jugando bien, pero no hemos ganado nada todavía este año. Es lo que hay, no es ideal, no es justo porque es otro campeonato diferente, pero es un título y creo que el equipo se intentará preparar al máximo para ganar"