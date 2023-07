Grimau no resuelve dudas sobre el futuro de Mirotic: "Ni idea de qué va a pasar"

El nuevo entrenador del Barça, Roger Grimau, aseguró este viernes durante su presentación oficial que no tiene "ni idea de qué va a pasar" con el ala-pívot Nikola Mirotic, que negocia con el club catalán la rescisión de los dos años que le restan de contrato.

Signar com a entrenador culer el dia del teu aniversari ? pic.twitter.com/Gp9qfU7ApV — Barça Basket (@FCBbasket) July 14, 2023

"Estamos hablando de uno de los mejores de Europa, pero la situación es la que es y desde el club han sido muy claros", afirmó en referencia a la decisión de prescindir del hispano-montenegrino, antes de responder que la situación contractual del escolta Cory Higgins es "muy parecida", por lo que ya se verá "como acaba todo cuando pasen las semanas".

Preguntado sobre la posibilidad de que Mirotic se presente al inicio de la pretemporada si antes no se acuerda su rescisión contractual, Grimau admitió no tener "ni idea de qué va a pasar" y añadió que su trabajo "no es estar en estos fregados" sino trabajar con los jugadores que tiene a su disposición.

La presentación del nuevo entrador del conjunto azulgrana, celebrada en el Auditorio 1899 del Spotify Camp Nou, contó con los parlamentos inaugurales del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y el directivo responsable de la sección, Josep Cubells, que sin embargo no participaron en la rueda de prensa posterior.

Laporta, que levantó los aplausos de la audiencia al recordar que la presentación coincidía con el 45 aniversario de Grimau, definió al nuevo entrenador del Barça como "un referente eterno" por sus ocho campañas como jugador del primer equipo y por ser el capitán que en 2010 levantó la segunda Euroliga de la entidad.

Por otra parte, Grimau aseguró que está "muy contento con los tres fichajes" y reconoció que el club está intentando "encontrar una buena solución" en la posición de ala-pívot en el mercado.

"Joel (Parra) nos van a dar energía y entrega a parte de carácter. Sobre Willy (Hernangómez) no voy a descubrir nada, es el MVP del último Europeo, un jugador de calidad máxima, nivel NBA y me consta que tenía muchas ganas de jugar con nosotros. Y Darío (Brizuela) nos aportará su magia y desparpajo con el balón", resumió.

Grimau espera contar con una plantilla de "14 o 15 jugadores" entre los que se encuentre el pívot James Nnaji, elegido en la segunda ronda del 'draft' de la NBA por los Hornets de Charlotte: "Tenemos tres pívots de gran nivel, pero hay muchos partidos. Mi trabajo es que todos se sientan importantes. Sé cuáles son mis cualidades y las intentaré explotar al máximo".

"Me gustaría pasármelo muy bien y eso pasa normalmente por ganar. Mi idea es jugar con velocidad, dinámico, con ganas de correr y presionar. Aunque a veces tienes una idea y luego hay que adaptarlo para sacar el mejor rendimiento de cada jugador", comentó en referencia a su filosofía de juego.

Antes de recibir el pastel de cumpleaños con el que se puso fin al evento, el técnico aseguró que, pese a la rebaja de la masa salarial respecto al curso pasado, está "cero preocupado" con la competitividad de la plantilla, puesto que "habrá un equipo muy competitivo, y el objetivo será estar lo más arriba posible en todo".