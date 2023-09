Garuba firma finalmente con los Warriors

El pívot español Usman Garuba acordó este viernes su fichaje por los Golden State Warriors tras dejar este verano a los Houston Rockets y convertirse en agente libre.

Garuba alcanzó un acuerdo con los Warriors de Steve Kerr para un contrato de 'dos vías' (two way contract, en inglés), por lo que dividirá su tiempo entre la franquicia de la Bahía y la liga de desarrollo G League, adelanta el portal 'The Athletic'.

El pívot, nacido en Madrid hace 21 años, acaba de disputar el Mundial de baloncesto con España.

Crecido en el Real Madrid, Garuba fue elegido en la posición 23 de la primera ronda del 'draft' de 2021 por los Houston Rockets, pero no ha tenido protagonismo en la franquicia texana.

