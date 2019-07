Garbajosa: "Tenemos 16 jugadores comprometidos y prefiero que hablemos de ellos"

El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, ha explicado que no se puede "meter en el mismo saco" a los jugadores que han renunciado a la selección española porque "cada uno tiene sus circunstancias y hay que respetarlas", añadiendo que prefiere hablar de los "16 jugadores con un nivel de compromiso importante" y que este martes han sido convocados por Sergio Scariolo.

"No es cuestión de tristeza ni decepción (por los ausentes). Los que están tienen el denominador común de que quieren y a los que no están no podemos meterlos a todos en el mismo saco, cada uno tiene sus circunstancias personales y contractuales y hay que respetarlas. Claro que nos gustaría tener a todos disponibles, pero el 99 por ciento han dado su disponibilidad y los técnicos han confeccionado el mejor equipo posible. Vamos a muerte con ilusión. Tenemos 16 jugadores con un nivel de compromiso importante y prefiero que hablemos de ellos", valoró Garbajosa ante la prensa.

En este sentido, el presidente destacó que Scariolo ha confeccionado "una lista ilusionante que mezcla jugadores de NBA, de Euroliga y de 'ventanas', veteranos con jugadores de presente y un futuro importante, con muchas variantes tácticas, jugadores muy versátiles".

"A los ausentes nunca se les ha mentido, hemos sido absolutamente honestos con la convocatoria y eso hace que la sensación de equipo se mantenga. Tenemos una selección representativa de todos los 'ambientes' del baloncesto español", destacó.

Con estos mimbres, España deberá afrontar un "Mundial complicado desde la pura distancia física hasta China", para la que ya llevan "meses de preparación", hasta "el nivel de selecciones del nivel de Serbia, Francia o Italia que se pueden cruzar" en el camino de España. "Tenemos que afrontar el Mundial con humildad y respeto a los rivales, pero también con la aspiración de llegar lo más lejos posible. Veremos cuál es nuestro máximo, pero nuestras aspiraciones son máximas", avisó.

En cuanto a los hermanos Gasol, el exjugador subrayó que "Pau está sufriendo para no poder estar" y añadió que "Marc no la va a la zaga" en cuanto a compromiso. "Desde marzo me decía que iba a estar. A veces no es mejor descansar. Hay jugadores que, por sus características personales o físicas, si paran dos meses igual luego les cuesta cinco meses arrancar", reflexionó.