Garbajosa: "No contemplamos que el Eurobasket 2021 no se celebre"

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, ha reconocido que al organizar un gran torneo internacional "siempre se asumen riesgos" y que ahora "aún más" debido a la pandemia, pero que no contempla la posibilidad de que el Eurobasket femenino 2021 no se celebre.

Este lunes, el Board de FIBA anunció que la fase final del próximo Eurobasket pasará de París a Valencia, que ya había sido designada para acoger partidos de la primera fase y que ahora se convierte en sede principal tras la renuncia de Francia.

"Prefiero que lo explique el presidente de la Federación Francesa. Una de las razones es que el coronavirus motivó que las elecciones municipales (en Francia) que sustentaban el proyecto se hayan visto paralizadas y no se puedan firmar acuerdos. Esa indefinición les preocupaba con los plazos, aparte de otras razones de la derivadas de la pandemia. Cuanto se trabaja en equipo y un compañero tiene problemas, hay que ayudarle", señaló Garbajosa en un encuentro telemático con la prensa.

El mandatario reconoció que "siempre que organizas un campeonato de este tipo asumes riesgos" y que "en este caso aún más" debido a la crisis sanitaria, aunque quiso lanzar un mensaje de optimismo a 13 meses de la celebración del torneo.

"¿Qué hacemos? ¿Nos paramos? Nunca hemos sido de pararnos, ahora lo hemos hecho por obligación y por desgracia la pelota hace mucho tiempo que no bota, pero no hemos parado de trabar. El deporte no solo debe pedir ayuda, también debe ser parte de la reconstrucción de este país porque lo va a necesitar. Si el tiempo nos dice que tenemos que volver a parar, pararemos, pero solo sería por fuerza mayor y estoy convencido de que no va a volver a pasar", sentenció.

En este sentido, reveló que, cuando le traslado la propuesta a Irene Lozano, la presidenta del CSD les dio "todo su apoyo para continuar". "En este momento no hay ninguna certeza, pero sí tenemos esperanzas de haber vuelto a la normalidad, o a esa nueva normalidad, para el 17 de junio de 2021. No contemplamos que el Eurobasket no se celebre. Queremos que se celebre sí o sí", remarcó Garbajosa, recordando que "el proyecto del baloncesto femenino es transversal y decidido" en la FEB y que "los hechos lo demuestran", como la organización en 2018 del Mundial de Tenerife.

"En Valencia tenemos una gran instalación como La Fonteta y también L'Alqueria, que probablemente se la mejor instalación de entrenamiento de Europa. El factor diferencial es que La Fonteta se llene, y no solo con los partidos de España. Para eso hace falta un buen plan de promoción", añadió.

Por su parte, la directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, prometió "poner toda la carne en el asador" para que el Eurobasket 2021 sea un éxito. "Estamos convencidos de que puede ser un revulsivo económico y nuestro granito de arena para contribuir a la recuperación", confió, añadiendo que la aportación económica de su organismo se ampliará de 1,5 a 2 millones de euros.