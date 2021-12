Garbajosa: “El baloncesto español puede sentirse muy orgulloso”

Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha hecho balance de este 2021 y ha afirmado que "el baloncesto y el deporte español en general pueden sentirse muy orgullosos".



“En el año 2021 hay algo de lo que deporte español en general, y el baloncesto en particular, pueden sentirse muy orgullosos, que es haber sabido convivir con una pandemia. No es sólo lo que han hecho los deportistas, no sólo los jugadores y las jugadoras, sino también los entrenadores, los árbitros y las organizaciones. Creo que ha sido de un mérito tremendo. El baloncesto y el deporte han vuelto a dar un ejemplo de resistencia”, afirma Garbajosa.



“Las medallas de 3x3 de este verano en femenino, para nosotros tienen un valor extraordinario. Pero es que, además, el 3x3 es un pilar estratégico de crecimiento. Estuvimos a una canasta, en la prórroga, de meternos en los Juegos Olímpicos, y tuvieron la capacidad y la fortaleza para, apenas un mes y medio más tarde, proclamarse campeonas de Europa”, explicó.



Por lo que respecta a la selección femenina, el presidente no dudó en calificarlo como "un verano muy complicado". "Sería injusto no reconocer el enorme éxito, no deportivo por desgracia, pero sí de organización, del Eurobasket en Valencia, en pandemia, con una afición volcada… Aún se me eriza el vello al recordar cuando caemos en cuartos de final y la ovación del público a las jugadoras dura como seis o siete minutos con la gente en pie… es algo que recordaré durante muchísimo tiempo”, apuntó.

“Luego están los resultados: hemos estado cerca pero no han terminado de acompañarnos, y eso ha provocado un relevo al frente de la dirección de la selección y un relevo generacional. Nos ha servido para acelerarlo un poco más, con un nuevo seleccionador, Miguel Méndez, que es un experto no sólo en alta competición, como demuestra al frente del Ekaterimburgo, sino también en formación con las medallas que ha conseguido con la U20”, siguió.



Las retiradas de Laia Palau, Pau y Marc Gasol también estuvieron en el recuerdo del presidente. “Laia es una jugadora y una persona absolutamente irrepetible. He convivido con ella en unos Juegos Olímpicos, la he visto competir y he tenido una interacción muy directa con ella. Y cuando Laia habla, lo mejor que puedes hacer es escuchar y aprender", subrayó.

“Las figuras de Pau y Marc son irrepetibles. Son algo que dentro de muchísimos años la gente recordará como dos de los mejores, no sólo baloncestistas sino deportistas de nuestro país, sin ninguna duda", añadió.

Pero poniéndolo en contexto, respecto al relevo generacional, hay dos cosas para mí que hay que señalar, hay que ser justo. "Respecto al Mundial de 2019 en China, en el que nos proclamamos campeones, sólo hay un jugador que se ha retirado, que es Marc Gasol, el resto sigue, con un compromiso como siempre, como han demostrado en los Juegos Olímpicos y demuestran cada día con su comportamiento y declaraciones”, explicó.

Respecto a las ventanas, el presidente dijo que eran "un ejercicio de autoexigencia tremendo, pero cuando te autoexiges, sacas las cosas adelante. Además, han servido para que jugadores que estaban ahí pero solapados por figuras como Navarro, Calderón, Pau… a la hora de dar el paso para competir en un gran evento internacional, hayan tenido un aprendizaje", declaró Garbajosa.

Del crecimiento de la Liga Femenina, el máximo mandatario resaltó al Perfumerías Avenida, al Spar Girona y al Valencia capaces de competir de tú a tú, y muchas veces ganan a los mejores equipos del continente".



El espaldarazo a la LEB Oro por parte de Marc Gasol "demuestra lo grande que es Marc". "Tener una marca como Estudiantes, como Marc Gasol, con otros clubes como Granada con un proyecto muy importante, A Coruña, el crecimiento de Oviedo… Hay una serie de impactos que te dan muy buenas sensaciones y hacen que la LEB Oro cada vez esté más presentes entre los aficionados, no sólo a nivel local sino incluso a nivel global”.

Por último el presidente habló del Salón de la Fama. "Hay gente que ha hecho mucho por el baloncesto y la memoria a veces es corta y más en un mundo tan rápido como el que vivimos, y tener un momento para frenar, para decir 'acordaos de esta persona, de todo lo que hizo', y poder rendirle homenaje delante de sus familias… yo me lo llevaré como una de las noches más bonitas que he vivido”, finalizó Jorge Garbajosa.