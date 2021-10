El futuro de Pau Gasol y el guiño de Thomas Bach: "Espero trabajar contigo en el COI"

Pau Gasol quiere devolver al deporte todo lo que el deporte le ha dado a él. Ahora queda por concretarse cuál será el futuro de Pau Gasol, una vez ha decidido retirarse de la práctica profesional del baloncesto. Sin embargo, su amplia trayectoria en una serie de trabajos relacionados con el deporte y colaboraciones con entidades, como ONGs o Fundaciones, atisba un futuro muy cercano a estos mismos campos.

Gasol fue elegido durante los Juegos Olímpicos de Tokio miembro de la Comisión de Atletas para los próximos dos ciclos olímpicos.

Además, ha desarrollado en los últimos años el papel de Embajador del Barça. También comparte con su hermano Marc Gasol la Fundación Gasol contra la obesidad infantil.

Colabora en Estados Unidos en instituciones como el St. Jude Children's Hospital de Memphis, y no olvidemos que es Embajador de Unicef. De hecho, esta ONG nombró en 2019 al mayor de los Gasol Defensor Mundial para la Nutrición y el fin de la Obesidad Infantil.

Está preparado para moverse bien por otros terrenos, como el ejecutivo. No descartemos que su futuro esté en una franquicia NBA, según contó Pilar Casado en Deportes COPE.

"Llevo años preparándome para este momento", dijo ayer Pau Gasol en el día en que anunció su retirada de las canchas. Anunció que quiere enfocarse en "devolver al deporte y a la sociedad todo lo que me ha dado a mí, ya sea desde posiciones como miembro del COI, como asesor o embajador del Barça, embajador de UNICEF... Seguiré y sé que ahora tendré más tiempo para focalizarme en esos proyectos y liderar más esfuerzos", explicó en la multitudinaria rueda de prensa.

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, manifestó este miércoles su deseo de trabajar en ese organismo junto a Pau Gasol, que el martes anunció su retirada como baloncestista profesional.



"Enhorabuena por una carrera excepcional, Pau Gasol. Tus logros deportivos y tus actuaciones olímpicas en cinco Juegos nos han inspirado a todos", señala Bach a través de las redes sociales del comité, y agrega: "Espero trabajar contigo como miembro del COI ayudando a tus compañeros olímpicos y a todo el Movimiento Olímpico".

"Congratulations on an outstanding career @paugasol. Your sporting achievements and Olympic performances in five Games inspired us all. Looking forward to working with you as a fellow IOC member helping your fellow Olympians and the entire Olympic Movement." - IOC President Bach pic.twitter.com/Re6f95BlCd