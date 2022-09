Francia se carga a Heurtel por romper el 'juramento' y marcharse a jugar a Rusia

La Federación Francesa de Baloncesto (FFBB) se ha posicionado este jueves respecto al fichaje del base galo Thomas Heurtel por el Zenit, asegurando que quedará excluido del combinado nacional si se confirma finalmente su llegada al conjunto ruso, después de que los jugadores franceses se comprometieran a no firmar con un club ruso o bielorruso tras la invasión sobre Ucrania, según un comunicado.

En la nota emitida, la Federación Francesa de Baloncesto informó de que conoció el fichaje del base por el Zenit "a través de Twitter". "Si bien la FFBB fue informada de que Thomas Heurtel tenía contactos con clubes extranjeros, incluidos los rusos, en ningún momento se informó que se había firmado o se estaba firmando un contrato con un club ruso", relató.

"El jugador había firmado la declaración jurada al inicio de la concentración de la selección francesa a finales de julio, indicando que no estaba comprometido y que no pensaba fichar por un club ruso o bielorruso", apuntó sobre la negativa, en un primer momento, de los jugadores franceses antes de iniciar el Eurobasket 2022.

La FFBB aseveró con contundencia que si Heurtel jugara con el Zenit, "este compromiso no se respetaría y el base ya no estaría respetando los criterios de selección para los próximos eventos internacionales", entre los que destacan los Juegos de París 2024, en la que la selección gala sería anfitriona.

