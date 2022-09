La FIBA rechaza el recurso de Turquía ante la amenaza de retirarse

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) ha rechazado el recurso de Turquía contra el resultado del partido que la selección turca perdió el domingo pasado contra Georgia con 88-83 en el Eurobasket, informó este martes la prensa turca. El partido disputado en Tiflis ha causado grandes tensiones tras enfrentarse el jugador georgiano Duda Sanadze y el turco Furkan Korkmaz en el campo, por lo que ambos fueron descalificados, y después de que Furkan fuera agredido, según su versión, camino de los vestuarios por varios miembros del equipo georgiano.



Turquía ha amenazado con retirarse del torneo si la FIBA no investiga con rapidez lo ocurrido, analizando las cámaras de seguridad, pero de momento se mantiene en la competición y jugará hoy contra Bélgica. Al mismo tiempo, la Federación Turca de Baloncesto (TBF) interpuso un recurso contra el resultado al observar que al ocurrir la falta que causó el enfrentamiento, cuando faltaban 4 minutos y 48 segundos para el final, el reloj del partido continuó avanzando hasta los 4 minutos y 26 segundos, sin que se jugase.

FIBA statement regarding FIBA EuroBasket 2022 game between Turkey and Georgia. pic.twitter.com/tWBFmzw2Mb