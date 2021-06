Felipe Reyes se despide del baloncesto en un emotivo acto

"Lo he disfrutado al 100'%.Me he dejado el alma en cada momento.Me siento muy orgulloso de haber podido vestir la camiseta de los dos mejores equipos de Madrid y de la selección". Así comenzaba su despedida Felipe Reyes, leyenda del baloncesto y del Real Madrid. "En la vida todo acaba y aunque mi cabeza y mi cuerpo me dicen que todavía puedo dar un poco más.Pero ha llegado el momento. Quiero devolverle a este deporte lo mucho que me ha dado. No sé el rumbo que tomaré".

A las 12:30, en la Ciudad Real Madrid, ha tenido lugar el acto en el que Felipe Reyes ha dicho 'adiós' a su carrera como jugador de baloncesto tras 23 temporadas como profesional. Debutó en el Estudiantes y, en 2004, pasó a formar parte de la plantilla del club blanco, llegando a ganar 23 títulos: 2 Euroligas, 1 Copa Intercontinental, 7 Ligas, 6 Copas del Rey, 6 Supercopas de España y 1 Copa Eurocopa. Además, como internacional absoluto, Felipe Reyes fue campeón del mundo en 2006 en Japón y del Eurobasket en 2009, 2011 y 2015. Como olímpico se colgó dos medallas de plata en Pekín 2008 y Londres 2012.





"Ahora siento que termina una etapa de mi vida inolvidable porque he tenido la suerte de jugar en los dos grandes equipos de mi ciudad, Estudiantes y Real Madrid", dijo Felipe Reyes, durante el acto de despedida organizado por el club madridista. "Mi idilio con el baloncesto empezó con diez años, para jugar un amistoso en el internado, y ese día cambió por completo mi vida. Después de varios años aprendiendo a jugar conseguí mi primer sueño, que era debutar como profesional, y lo conseguí en octubre de 1998. Ahora, 23 años después, mi amor y mi pasión por el baloncesto siguen intactos", confesó.

Tras 17 años en el Real Madrid, Felipe Reyes lo calificó como el club de su "vida". "Me lo ha dado todo y aquí me retiro siendo un veterano". "De este equipo he aprendido todo. Me he formado como jugador, como persona y he aprendido unos valores que son más importantes que cualquiera de los títulos, como nunca darme por vencido, luchar al límite o a darme cuenta de que el talento y la calidad sin el trabajo constante no sirven de nada", manifestó.

Durante el acto, Felipe Reyes agradeció a Florentino Pérez "su apoyo incondicional" y haber conseguido "que se cumpliera mi gran sueño, jugar en el mejor club del mundo". Tras esto, el baloncestista pone punto y final a una carrera plagada de éxitos.