El Estrella Roja se despide de Campazzo: "Facu, gracias por todo"

El Estrella Roja de Belgrado anunció este viernes que el base argentino Facundo Campazzo abandona el club, al que llegó en diciembre pasado, y con el que ganó el campeonato y la Copa de Serbia esta temporada. "¡Facu, gracias por todo lo que has hecho por el Estrella Roja! ¡Mucha suerte en la continuación de tu carrera!", señala el club belgradense en su web.

Prvotimac Crvene zvezde i reprezentativac Argentine Fakundo Kampaco nije više igra? našeg kluba.



Thank you @facucampazzo and good luck. You will always be a part of Red and White Family! ????#kkcz#WeAreTheTeam#CrvenoBelaPorodicapic.twitter.com/IKZFYbUZBj