La estrella de los Denver Nuggets, Jamal Murray, se perderá el mundial de baloncesto

Jamal Murray, estrella de los Denver Nuggets, anunció este miércoles que no participará con la selección canadiense en la Copa del Mundo de la FIBA, que se disputará del 25 de agosto al 10 de septiembre, por no estar físicamente preparado para la competición.

El actual campeón de la NBA explicó en un comunicado que "tras consultar con el personal médico y el equipo, es evidente que es necesaria una recuperación adicional" por lo que ha tomado "la difícil decisión de no participar en el torneo". "Mi sueño es representar a Canadá en los Juegos Olímpicos y apoyaré al equipo en todo momento para perseguir este objetivo", añadió el escolta de los Nuggets.

