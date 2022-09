Este lunes, Juanma Castaño entrevista en exclusiva a Pablo Laso en 'El Partidazo de COPE'

Juanma Castaño entrevista este lunes, desde las 23:30 horas, en exclusiva en 'El Partidazo de COPE' a Pablo Laso. El entrenador español hablará por primera vez con una radio y lo hará aqui, en COPE, tras ser destituido del conjunto blanco después de sufrir un infarto que le apartó de la final de la Liga Endesa, cuando el Real Madrid ganó la serie al Barcelona.

?? Este lunes, @pablolaso en @partidazocope



?? Por primera vez se sienta en un estudio de radio desde su salida del @RMBaloncesto



? 23:30h

??? @juanmacastano



?? @COPE



?? Sigue la entrevista en vídeo en https://t.co/EwF4pu9oQP, Twitter, Facebook y Youtube



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/QoWwYWnQqp — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 4, 2022





"El Real Madrid C. F. ha tomado la decisión de no mantener a Pablo Laso como entrenador del primer equipo de baloncesto por razones médicas única y exclusivamente", señaló en un comunicado el equipo madrileño. Tan solo un día después de que el Real Madrid prescindiera de sus servicios, el entrenador afirmó que tenía el visto bueno de los médicos para poder jugar.

Laso lo volvió a confirmar días después en la presentación de su campus: "No sé cómo me veis. Yo estoy bastante bien. He sufrido un infartito. Tengo una función normal en el corazón y no tengo ninguna secuela. El corazón está perfecto". Ahora, dos meses después, Pablo Laso hablará en exclusiva con Juanma Castaño.

La entrevista será una oportunidad para poder resolver las dudas que ha generado su salida del Real Madrid y saber cuál será su futuro, si seguirá entrenador o se tomará un tiempo de descanso. Todas estas cuestiones y más serán resueltas este lunes en 'El Partidazo de COPE' a partir de las 23:30 horas. Escucha la entrevista en todas las emisoras de COPE, en Cope.es y en las aplicaciones de Tiempo de Juego y COPE.