España pierde a Carmen Martín para el Mundial y le sustituye Maitane Etxeberria

La capitana de la selección española, Carmen Martín, sufre una fascitis plantar en su pie izquierdo que le ha obligado a abandonar la concentración del equipo nacional y le impedirá disputar el Campeonato del Mundo de Japón, que se celebrará del 30 de noviembre al 15 de diciembre.

El médico de la selección española, el doctor César Flores, realizó una resonancia magnética para comprobar que Martín todavía no se ha recuperado de la fascitis plantar en su pie izquierdo que sufrió hace seis semanas con su club, el CSM Bucuresti rumano.

De esta forma, el seleccionador nacional Carlos Viver no podrá contar con la capitana y ha convocado en su lugar a Maitane Etxeberria, que ya estuvo en la última cita mundial disputada en Alemania.

"Me da muchísima pena, me hubiera encantado estar ya con el equipo compartiendo esta experiencia, pero por desgracia aún no estoy preparada al cien por cien", lamentó Martín en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano.

--LISTA DE CONVOCADAS PARA EL MUNDIAL DE JAPÓN.

-Porteras: Silvia Navarro (Rocasa Gran Canaria), Mercedes Castellanos (Super Amara Bera Bera) y Darly Zoqbi (CSG Bistrita).

-Centrales: Alicia Fernández (HCM Ramnicu Valcea), Silvia Arderius (Super Amara Bera Bera) y Nerea Pena (Siofok KC).

-Laterales: Alexandrina Cabral (Nantes Atlantique Handball), Lara González (ES Besançon), Almudena Rodríguez (HC Thüringer) y Mireya González (HCM Ramnicu Valcea).

-Extremos: Soledad López (Rincón Fertilidad Málaga), Jennifer Gutiérrez (Balonmano Elche), Marta López (HCM Ramnicu Valcea) y Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera)

-Pivotes: Ainhoa Hernández (Zubileta Evolution Zuazo), Eli Cesáreo (Super Amara Bera Bera) y María Núñez (ES Besançon).