Ernak: "No pudimos ofrecer resistencia y nos afectó"

El entrenador del Darussafaka Tekfen Istanbul, Selcuk Ernak, ha lamentado tras perder contra el Barça Lassa (97-65) en el Palau Blaugrana que no pudieran siquiera "ofrecer resistencia" y se marchó molesto por no haber jugado a un buen nivel físico, más allá del duro resultado que les hace seguir siendo colistas.

"Dar la enhorabuena al Barça por esta victoria, empezaron muy fuerte, salían las cosas como querían en defensa y podían anotar en jugadas muy diferentes. No pudimos ofrecer resistencia y nos afectó en ataque", apuntó Ernak este viernes en rueda de prensa.

Además, lamentó que cada vez estuvieran "peor" en la máxima competición continental. "El Barça aprovechaba para contraatacar y hacernos más daño. En la segunda parte mejoramos, pero estaban más fuertes físicamente, y por eso han logrado esta victoria", comentó.

"En la segunda parte hemos estado mejor pero no me marcho satisfecho. No hemos tenido el juego físico que pido y es importante, tenemos que analizar por qué no hemos conseguido este juego físico que necesitamos", se sinceró el técnico del equipo turco.