Jasikevicius: "Estamos lejos de la mejor versión; tenemos mucho margen de mejora"

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, aseguró en una entrevista con la televisión del club azulgrana que el equipo que dirige todavía está "lejos de la mejor versión" y le queda "mucho margen de mejora".



"Estamos donde debemos estar, aguantando en los primeros puestos de Euroliga y ACB. No estamos jugando un muy buen baloncesto. No hemos sido regulares, hemos tenido bajones por las lesiones y la falta de continuidad en el equipo", analizó el técnico lituano en su repaso del primer tercio de la temporada.



Para Jasikevicius, lo más positivo de esta situación es que el equipo puede ir a más: "Lo mejor de esto es que estamos todavía lejos de nuestra mejor versión, pero seguimos arriba peleando por todo y tenemos mucho margen de mejora".



"Soy un afortunado de estar en esta posición, no podría estar mas contento. ¿La presión externa? Siempre he tenido una exigencia conmigo mismo superior a la que viene de fuera y es lo que intento transmitir también a los jugadores. Lo veo como algo normal", dijo el preparador azulgrana.









Aun así, Jasikevicius admitió haber cambiado en los dos años y medio que lleva en el banquillo del Barça: "La exigencia de la Euroliga junto con la ACB es muy grande. En España el nivel de los entrenadores es muy alto y te hace mejorar".



"En algunas situaciones pienso un poco diferente que hace dos años, pero siempre intento aprender y reaccionar, no cerrarme en una idea ni salir de ella. Intento evolucionar constantemente", añadió.





Sarunas Jasikevicius, durante el partido ante el BaskoniaEFE





El entrenador de Kaunas elogió el rendimiento del argentino Nico Laprovittola: "Está cómodo en su rol y ojalá siga en ese nivel, y más consistente. Lo cierto es que ha cambiado y ganado partidos".



"A Mirotic le hemos dicho que debe ir con calma. Tenemos la idea de que haga su pretemporada y esperamos que vuelva a ser el del pasado año. Hizo la mejor temporada como profesional", afirmó sobre la recuperación de Nikola Mirotic