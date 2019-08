El entrenador de Olympiacos David Blatt confirma que padece esclerosis múltiple

El entrenador estadounidense del Olympiacos, David Blatt, ha confesado que padece esclerosis múltiple desde hace varios meses, una enfermeda que no le va a impedir hacer sus labores como técnico del equipo griego.

Blatt se enfrenta a una enfermedad capaz de cambiar "la calidad y la habilidad necesaria para hacer las cosas más básicas". "Cuando pasé el 'shock' y el dolor inicial, decidí que no le iba a dar nada, que iba a adaptarme, ajustar y encontrar formas de continuar mi vida de la manera más normal que fuera posible", confesó en una carta publicada este lunes en la web de Olympiacos.

Sobre los posibles impedimentos que su enfermedad podría generarle en su trabajo, el extécnico de los Cleveland Cavaliers sostuvo que su trabajo es "liderar y enseñar". "No ser tan ágil o activo no afecta a mi habilidad para hacer estas cosas. Tengo buenos médicos, entrenadores, fisioterapeutas y directivos que aceptan mi discapacidad y me ayudan a superarla", destacó Blatt.

Para combatir los primeros signos de la enfermedad, que en su caso se manifestaron con "debilidad en las piernas", el entrenador de 60 años ha iniciado un plan específico. "Hago ejercicios de fortalecimiento, equilibrio y natación para mejorar el condicionamiento del cuerpo, la flexibilidad de los músculos y el movimiento", desgranó.

David Blatt es uno de los técnicos más reputados del panorama baloncestístico europeo. Obtuvo el oro en el Eurobasket de 2007 con Rusia, imponiéndose a una selección española que llegaba a la cita continental como campeona del mundo y que era la anfitriona del torneo. También consiguió un título de Euroliga con el Maccabi, batiendo al Real Madrid en la final de 2014, y dos Eurocups, una con el Dinamo de San Petersburgo ruso y otra con el Darussafaka turco.