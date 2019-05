Doncic: "Siempre veo los partidos del Madrid ya sea en Dallas o Madrid y estoy más nervioso que cuando jugaba"

"Sabía que podía jugar, pero no tan bien. Ha sido una temporada increíble"

Habla @luka7doncic, de nuevo en Madrid



�� En directo por @vamos pic.twitter.com/4Pax5OiOGW — Liga Endesa (@ACBCOM) 30 de mayo de 2019

Luka Doncic fue espectador de lujo este jueves en el Wizink Center de Madrid, en el partido entre el Real Madrid y el Baxi Manresa, correspondiente a los cuartos de final de los play-off por el título.

Recibió una ovación espontánea por parte del público local, que guarda buen recuerdo de su paso por el equipo madridista. Durante la retransmisión del partido, habló para Movistar de su espectacular primera temporada en la NBA: "No me lo esperaba para nada, no sabía que iba a jugar tan bien. Ha sido una temporada increíble para mí".

Y aprovechó para recordar que se siente muy madridista, pese a tener que seguir al equipo a distancia: "Soy madridista a tope, siempre veo los partidos en Dallas o aquí (en Madrid) y estoy más nervioso que cuando estaba jugando".