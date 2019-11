Crónica del Armani Exchange Milan - Barça, 83-70

El Barça ya conoce la derrota tras cruzarse con un ambicioso Milan

Los blaugranas dominaron hasta un bajón que les condenó a sufrir al 'Chacho' y compañía

El Barça ha perdido este viernes en la pista del Armani Exchange Milan (83-70) su primer partido en la Euroliga tras cinco primeras jornadas ganando, poniendo así fin a una gran racha que se vio truncada por un Milán del que tiró el español Sergio Rodríguez y que ahora se iguala a los blaugranas en lo alto de la clasificación.

En cuanto el equipo local apretó en defensa y aceleró el ritmo el Barça se vio ahogado, confirmando el ligero bajón físico apreciado ante el Valencia Basket el pasado miércoles. De menos a más fue el Milan y el Barça hizo todo lo contrario, al no encontrar ningún líder a nivel de anotación y sufriendo los arreones de Luis Scola, el 'Chacho' o un Della Valle que no jugó hasta un último cuarto en el que rompió el choque a base de triples.

Un gran Brandon Davies permitió al Barça empezar el partido liderando. Sus 11 puntos en el primer cuarto fueron claves para coger la batuta y mostrar al Mediolanum Forum que la racha de cuatro triunfos seguidos de su equipo podía llegar a su fin. A la gran defensa sufrida por Nikola Mirotic, que no anotó hasta el final del segundo periodo, respondió el Barça dando el liderazgo interior a Davies.

El Barça llegó a disponer en hasta tres ocasiones de una máxima ventaja de 9 puntos y no pudo el Armani Milan ponerse por delante en el marcador hasta bien entrado el tercer parcial (46-44). Aún así, y pese a perder ese cuarto, se fue a la breve pausa final con un 52-58 que les mantenía arriba en el marcador y con opciones de mantenerse invictos saliendo de otra pista caliente en esta Euroliga.

Finalmente, el equipo de Svetislav Pesic dejó escapar otro triunfo que hubiera sido de importancia. El alto ritmo del partido y su carga física, sumado a que el duelo estaba en un puño, hizo que el último periodo estuviera en blanco en sus casi tres primeros minutos de juego. Temblaban las manos en ambos lados, pero una vez empezaron a llegar las canastas fueron los locales quienes remontaron para ya mantenerse arriba.

No fue nada fácil ni cómodo el cierre del choque para el Barça, porque el eterno Luis Scola abrió el último cuarto con 6 puntos que propiciaron un parcial de 8-0 que puso el empate a 58 puntos con poco más de seis minutos para el final. Y ahí, con un Sergio Rodríguez muy motivado y la aparición de Della Valle desde el banco para sumar desde fuera, el Milan encontró su vía de fuga y el Barça no supo reaccionar.

De no tener ventaja en casi todo el partido a llegar a ganar de 7 puntos en los minutos finales. Un triple de Kyle Kuric acercaba a 71-67 al Barça con minuto y medio por jugar pero el 'Chacho' Rodríguez, respondiendo con otro misil tierra-aire, dejó claro que el triunfo era milanista. Ahora, ambos conjuntos se ponen con 5-1 en la clasificación y ya no hay equipo invicto en esta Euroliga.

No tuvo piedad el 'Chacho', ya que con el partido definido se jugó un triple ya sin defensa blaugrana. No sentó bien esa reacción final de un Milan que fue a muerte contra un Barça que había bajado los brazos y entregado el duelo. La diferencia se disparó a los 14 puntos y Pesic, molesto con los suyos, no se creía lo que veía. De parecer que la racha iba a seguir con aparente facilidad a encajar el primer KO y tener, ya sí, algo negativo de lo que aprender y con lo que mejorar.

Volvió al equipo blaugrana el base Malcolm Delaney, pero estuvo muy desacertado en el tiro y en las tomas de decisiones. No fue buen relevo para un Adam Hanga cansado y acelerado, y el joven Leandro Bolmaro se lo tuvo que mirar desde el banquillo.

Esto, y que Mirotic apareciera en cuentagotas mientras Davies dejaba de anotar tras su gran arranque --se marchó lesionado y no pudo jugar los últimos minutos, siendo igualmente el máximo anotador blaugrana--, llevaron al Barça a su primera derrota frente a un equipo de Ettore Messina que fue de menos a más, y que acumula cinco triunfos seguidos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: AX ARMANI EXCHANGE MILAN, 83 - BARÇA, 70 (30-37, al descanso).

--EQUIPOS.

AX ARMANI EXCHANGE MILAN: Mack (4), Nedovic (6), Micov (16), Brooks (5), Tarczewski (2) --cinco inicial--; Della Valle (8), Gudaitis (6), Roll (5), Rodríguez (17), Cinciarini (-), White (-), Scola (14).

BARÇA: Hanga (8), Higgins (6), Claver (2), Mirotic (13), Davies (16) --cinco inicial--; Oriola (4), Abrines (3), Delaney (9), Kuric (10), Tomic (-).

--PARCIALES: 15-20, 15-17, 22-21 y 31-12.

--ÁRBITROS: Belosevic (SER), Mogulkoc (TUR) y Bissang (FRA). Sin eliminados.

--PABELLÓN: Mediolanum Forum, 12.200 espectadores.