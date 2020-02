Casimiro: "Aprobamos los exámenes parciales con muy buena nota y en el final hemos cateado"

MÁLAGA, 16 (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez)

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, ha reconocido que les ha "faltado mucho" para plantar cara a un Real Madrid "muy potente" en la final de la Copa del Rey, por lo que ha pedido perdón a la afición después de un torneo en el que aprobaron "los exámenes parciales con muy buena nota" en cuartos y semifinales antes de "catear" en la final.

"Nos ha faltado mucho. Soy crítico conmigo mismo y me fastidia no haber hecho el trabajo necesario. Lo siento, no hemos podido, asumo la parte de culpa. Me gustaría que hubiese sido de otra manera", lamentó Casimiro ante la prensa, después de felicitar al Real Madrid y antes de destacar que "cuando no ganas una final no puedes estar contento".

"Puedo hacer un canto a la galería y hablar de que la Copa ha sido bonita, pero eso no sería expresas mis sentimientos porque son de decepción. El equipo se merecía haber hecho un trabajo mejor del que hemos hecho. Estamos fastidiados. Ahora no me nace valorar todo lo bonito que ha habido durante la Copa del Rey", dijo.

En este sentido, el técnico no ocultó su "frustración". "No estoy nada satisfecho con el trabajo realizado no puedo ponerme otra camisa después de perder el partido, y menos en una final, y menos de la forma que lo hemos hecho. Con este grado de insatisfacción, valorar que el Real Madrid ha tenido mucho acierto desde el triple con canastas sobre la bocina que nos han penalizado mucho. Y nosotros a pesar de que lo hemos intentado nunca hemos estado al nivel que podemos dar. Ha sido bastante sencillo para un Real Madrid muy potente", resumió.

Por otra parte, Casimiro desveló los numerosos problemas físicos sufridos por su equipo y que le llevaron a jugar muy mermado la final. "Toupane abandonó el partido en el minuto 7 y no podíamos contar con él. Jaime venía arrastrando dos problemas y no ha podido volver a intervenir. Melvin está intentando salir adelante y le cuesta. Alberto ha jugado con bastante problemas estos días y como es tan duro no ha mostrado nada. Y Carlos ha jugado con un dedo roto. Fijaos si tengo excusas, pero a mí me gusta ganar", subrayó.

En cualquier caso, el manchego quiso mirar con optimismo al futuro. "Nunca me rindo, me vuelto a levantar y soy el más positivo que puedas echarte en cara. Cuando digiera todo esto valoraré muy positivamente todas las cosas buenas que ha hecho el equipo. Lo bueno ha sido demostrarnos la solidez que hemos demostrado. Tenemos mimbres suficientes para seguir creciendo a medio plazo y la experiencia siempre sirve, evidentemente. Esta final nos va a servir para crecer. En los exámenes parciales anteriores hemos aprobado con muy buena nota y en el final hemos cateado", ejemplificó.