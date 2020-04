Casimiro: "La ACB ha resuelto con bastante dignidad una situación muy difícil"

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, ha valorado el trabajo de la ACB para resolver "con bastante dignidad una situación muy difícil", en referencia a la novedosa fase final de 12 equipos que decidirá la temporada siempre que se reanuda la Liga Endesa, añadiendo que volver a competir "sería un paso adelante que todo el mundo está deseando".

"La ACB ha resuelto con bastante dignidad una situación muy difícil, que entraña muchísima dificultad, y creo que la ha salvado con buena nota. Será un desenlace de liga apasionante dentro de las dificultades. Volvemos a la esencia del baloncesto: campeonatos cortos, partidos donde te vas a jugar muchísimo y un desenlace rápido. Creo que va a ser muy bueno para la liga si se llega a jugar", analizó Casimiro en declaraciones a la web del Unicaja.

El técnico subrayó que "este sistema abre las posibilidades de todos los equipos". "Como va a ser como partir de cero, todos tendremos los ánimos renovados. Tendrá ese aliciente de una competición corta en el que el estado de forma en el que llegues va a ser fundamental. Existe muchísima dificultad, con grandes equipos, y será apasionante para los que estemos allí y los que puedan verlo por televisión", dijo.

Sobre la obligación de jugar a puerta cerrada para minimizar el riesgo sanitario, Casimiro reconoció que el confinamiento ha cambiado la forma de ver las cosas. "Cuando estábamos en plena competición no contemplábamos la posibilidad de jugar a puerta cerrada, no tenía lógica vivirlo sin público en las gradas. Después de estos días tan duros, si me ponen un partido en directo entre equipos en competición, aunque sea a puerta cerrada, estaría delante del televisor con muchísimas ganas de verlo", reconoció.

En este sentido, espera que puedan ir "retomando la normalidad" cuanto antes. "Será bueno primero por volver a entrenar, y después, si puede ser, competir aunque sea a puerta cerrada. Tendremos una gran audiencia en televisión porque todavía habrá mucha gente en casa y con deseo de ver baloncesto de competición actual. Sería un paso adelante que todo el mundo está deseando", opinó.

En cuanto a sus jugadores, Casimiro recalcó que está en contacto con ellos y que "todos están con una muy buena mentalidad". "Están con ganas. Al principio todos creíamos que iba a ser más corto, pero luego lo que me ha llegado es que están echando de menos el baloncesto. Nos gustaría estar otra vez en las canchas y valorar lo que tenemos", finalizó.