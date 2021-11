Casademont Zaragoza tira por la borda el partido ante Hapoel Gilboa Galil en un final nefasto

El Casademont Zaragoza se hizo el harakiri ante el Hapoel Gilboa Galil israelí y perdió toda posibilidad de clasificarse para la siguiente fase de la Copa Europa, tras un nefasto último cuarto en el que volvió a dar una lección de lo que no se debe hacer, algo recurrente esta temporada (78-80).



El conjunto de Jaume Ponsarnau, que no dependía de sí mismo para seguir adelante en la competición, necesitaba ganar y esperar una victoria del Avtodor Saratov en la pista del Unahotels Reggio Emilia, pero no fue capaz de cumplir con la parte que le tocaba, por lo que el resultado entre los equipos italiano y ruso dejó de ser trascendente.



Después de haber ido por delante en el marcador hasta el minuto 34 de partido, el Casademont Zaragoza no supo jugar los minutos decisivos del encuentro, se atascó en ataque y, aunque remó hasta prácticamente el último segundo, acabó sucumbiendo víctima de sus propios errores, de sus fallos en los lanzamientos y del mayor acierto del rival en el tramo final.

Ficha del partido

78 - Casademont Zaragoza (21+25+17+15): San Miguel (5), Mobley (11), Okoye (9), Radoncic (23), Hlinason (8) -cinco inicial- Deon Thompson (6), Waczynski (10), Vilà (-), Font (6), Sipahi (-) y Javi García (-).



80 - Hapoel Gilboa Galil (12+28+18+22): Perrantes (2), Cornelius (-), Harrell (9), Avivi (3), Cooke (10) -cinco inicial- Brisker (24), Killeya-Jones (13), Maayan (-), Geffen (-) y Hanochi (19).



Arbitros: Vuckovic (Eslovenia), Van Hoye (Bélgica) y Mavisu (Turquía). Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo D de la Copa de Europa disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 3.188 espectadores.