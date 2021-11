Casademont Zaragoza sucumbe en la prórroga por sus propios errores ante el líder del grupo

El Casademont Zaragoza cayó ante el líder del grupo D de la Copa Europa, el Avtodor Saratov, en un partido en el que estuvo remando casi siempre contra corriente para acabar muriendo en la orilla de la prórroga víctima de sus propios errores (86-92).



Con la derrota, el equipo maño deja de depender de sí mismo para acceder a la siguiente ronda de la Copa Europa.

El equipo aragonés se quedó sin margen de error para los dos próximos encuentros en los que deberá ganar al Unahotels Reggio Emilia por más de nueve puntos y al Hapoel Gilboa Galil, además de esperar que el Saratov, que con el trinfo en Zaragoza ya está clasificado, se imponga a los primeros para poder ser segundo de grupo.



El factor campo, tan deseado por el equipo después de haber jugado los tres primeros partidos del grupo fuera, no fue determinante porque el Casademont Zaragoza sigue dando demasiadas ventajas a sus rivales, como comenzar casi siempre los partidos por detrás y desgastarse en busca de la remontada para no tener la serenidad ni el acierto suficiente en los momentos clave del encuentro.



El conjunto zaragozano tuvo el partido en sus manos en los instantes finales, pero no los supo gestionar y cometió fallos de infantil, algo que se está volviendo recurrente, a diferencia de su rival, que tuvo un mayor poso de serenidad.



El Casademont Zaragoza volvió a demostrar la irregularidad de que está haciendo gala esta temporada y después de acabar el primer tiempo con la máxima desventaja del partido en contra, 14 puntos, fue capaz de sacar el coraje y la garra.

