El Casademont Zaragoza no jugará la Liga de Campeones de baloncesto la próxima temporada tras no haber sido invitado por la organización de la competición.

El conjunto aragonés, que no había podido conseguir una plaza para el torneo europeo por clasificación en la Liga española, había solicitado una plaza como invitado dada su buena trayectoria en la competición continental en la que en las dos últimas temporadas en que disputó este torneo llegó a semifinales y en la pasada logró el tercer puesto. Sin embargo, el club aragonés no ha recibido una de las invitaciones que el organismo europeo del baloncesto ha hecho públicas este viernes y no podrá disputar la próxima temporada la Liga de Campeones.