La Cara B de la muerte de Fernando Martín, en COPE: "A una persona así tenían que retirarle el carnet"

No todos tienen presente que el accidente de tráfico que acabó con la vida de Fernando Martín dejó un herido de gravedad. Se trata de Ricardo Delgado, un madrileño de entonces 29 años. Casado y con un hijo de apenas cuatro meses en aquellos días, se debatía entre la vida y la muerte debido a un edema cerebral el 5 de diciembre de 1989. Fue entonces cuando Encarna Sánchez logró entrevistar a Milagros Romero, la esposa de Delgado, en Directamente Encarna.

48 horas después de la tragedia, la mujer del otro gran implicado en ella trasladaba su angustia tanto a la presentadora como al oyente: “Me enteré por un amigo que lo había escuchado en la radio […] Primero pensábamos que estaba en el Gregorio Marañón. Y después estaba en el Hospital de la Princesa. Era angustioso, porque no sabíamos si estaba vivo o muerto”.

Nunca se han conocido muchos detalles sobre Ricardo Delgado, que 30 años después sigue sin hacer declaraciones sobre lo ocurrido aquel fatídico 3 de diciembre. Milagros intentó describírselo a Encarna Sánchez. “Es vendedor de una empresa de alimentación. Está conduciendo todos los días. Ese domingo, en principio iba a lavar el coche. Después, dice que iba a ver a unos amigos jugar al fútbol. Y después ya vendría a comer a casa”, le contaba a una de las locutoras más célebres de la historia de COPE.

“Creo que Fernando Martín iba a gran velocidad y se le puso delante a mi marido, que iba por su carril. Frenó, pero no pudo evitarlo […] Es una fatalidad, pero pienso también que este otro señor debería haber sido un poco más prudente a la hora de conducir”, se sinceraba Romero.

Aquellos fueron unos minutos duros de radio. “Hay muchas cosas que duelen, pero algo que me duele es que la Policía tardara tanto en informarme. Que se hayan portado mal conmigo no, porque la gente se ha portado bien. Quizá eso es lo que más destaco, y que este señor fuera conduciendo tan deprisa. Además, me he enterado de que ya ha tenido otros accidentes. A una persona así tenían que retirarle el carnet, de verdad”, añadía con pesar la mujer de Ricardo Delgado.

También confesaba que los directivos del Real Madrid y los Martín Espina, en aquel momento, no se habían puesto en contacto ni con ella ni con el resto de su familia. “En nosotros no se han interesado”, se resignaba, con la confianza de que “la recuperación total” de su marido “quizá supondría unos seis meses”.

“Todo depende de que vuelva a estar consciente”, exponía Milagros Romero. Por suerte, su deseo se cumplió. Y, tras una lucha encomiable, Ricardo Delgado sí logró ganar el partido. Aquel que resultó ser el único de la vida de Fernando Martín en el que el mito de la canasta no pudo disputar la victoria desde el salto inicial hasta el bocinazo.