Canadá vence a Estados Unidos y se cuelga el bronce por primera vez en su historia

Canadá aplacó este domingo a Estados Unidos (127-118) y se llevó el bronce del Mundial tras un partido igualadísimo que se decidió en la prórroga, y que dejó al 'Team USA' sin medalla por primera vez desde 2002, gracias a las soberbias actuaciones de Dillon Brooks y de Shai Gilgeous-Alexander.

Muchos apostaron por una final entre Estados Unidos y Canadá. Algunos dijeron que solo una de ellas iba a llegar al gran partido por el título. Pocos fueron los que pensaron que iban a dar el espectáculo que supone un partido de este calibre en la pelea por las medallas. Pero así fue, un inesperado duelopor el bronce entre las dos favoritas, los dos combinados NBA que, ya clasificados para los Juegos Olímpicos, solo pelearon en un ajustadísimo choque por el honor de la victoria.

Porque sendas derrotas en semifinales, ante Serbia y Alemania, fueron una debacle viendo el nivel de ambos conjuntos. El partido en el Mall of Asia Arena de Manila (Filipinas) por el tercer puesto se presentó como una oportunidad 'de bronce' perfecta para la redención y para lanzar un aviso pensando en clave olímpica.

CANADA SECURE THE BRONZE ?? #FIBAWC x #WinForCanada ???? pic.twitter.com/3Ty7CFDarw

Y fue Canadá la que, no sin sufrimiento, consiguió redimirse y llevarse el honor del tercer puesto tras una lucha contra la potencia mundial de este deporte. También fue la primera que lanzó el mensaje de atención a sus compañeros continentales.

En concreto fue un Dillon Brooks que acabó el primer tiempo con unas marcas estelares (21 puntos y 5/5 en triples) y que colocó el primer parcial con dos canastas para el 0-5. El dominio canadiense, aprovechándose de una Estados Unidos adormecida mutó en un +10 de ventaja (13-23) a falta de cuatro minutos que provocó el enfado de Steve Kerr en el banquillo del 'Team USA', con la cara desdibujada ante el inicio de los suyos.

A falta de cuatro minutos, empate a 100. La igualdad era máxima. Cada fallo penalizado, cada acierto un golpe sobre la mesa que podría ser decisivo. Séptimo triple de Brooks (105-106). Edwards respondió con una entrada a canasta potente. De nuevo Brooks (39 puntos) igualó con un tiro libre (107-107), previo fallo del primero de ellos. Menos de un minuto y Alexander-Gilgeous se elevó para poner por delante a los canadienses con un movimiento que, si bien ha estado poniendo en práctica durante todo el Mundial, se antoja indefendible (107-110).

HISTORY WRITTEN. ??



???? Canada win their first ever World Cup medal ??#FIBAWCpic.twitter.com/xRT8sYObuo