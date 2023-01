Campazzo despeja las dudas sobre su futuro: "¡Me quedo en el Estrella Roja!"

El base argentino Facundo Campazzo confirmó que se queda en el Estrella Roja serbio, pese a la normativa de control presupuestario que pesa sobre el equipo de Belgrado y que impide al ex NBA competir en la Euroliga de baloncesto.



"Me quedo en el Estrella Roja! Me quedo con el club, con mis compañeros, con nuestros seguidores y con esta ciudad. Vamos juntos a por nuevas victorias", escribió el internacional albiceleste en su cuenta oficial de Twitter.



La Euroliga anunció días atrás una sanción al Estrella Roja por infracciones graves en la normativa de control presupuestario de la competición que le imposibilita, por el momento, inscribir al exjugador del Real Madrid y a cualquier otro fichaje que pudiera hacer.





La oportunidad de jugar en la Euroliga con el Estrella Roja -equipo donde coincide con su compatriota Luca Vildoza- abría un gran panorama para el base argentino, de 31 años, quien no tuvo demasiada fortuna en sus dos equipos NBA, Denver Nuggets y Dallas Mavericks.