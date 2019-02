Brizuela: "Aunque estemos clasificados queremos dejar a España lo mejor colocada"

El jugador de la selección española de baloncesto Darío Brizuela afirmó que pese a estar clasificados para el Mundial de China afrontarán "sin relajación" los dos partidos que resta de la fase previa, ante Letonia y Turquía, con el objetivo de dejar a España "lo mejor colocada" posible.

"Aunque tengamos la clasificación asegurada, no estamos relajados, a mí me gusta competir y voy a competir. Sabemos que no tenemos que ganar para clasificarnos, pero ésta es la mentalidad de todos", maniestó Briezuela tras la primera jornada completa de la selección en Guadalajara, donde prepara ambos encuentros.

El equipo de Sergio Scariolo seguirá trabajando en las instalaciones del Multiusos Aguas Vivas este miércoles, y el jueves pondrá rumbo a Riga. "Queremos hacer un buen papel y dejar a España lo mejor colocada para la Copa del Mundo", añadió Brizuela.

En la misma línea se mostraron alguno de sus compañeros. Fue el caso de Alberto Abalde: "Todos estamos motivados, siempre que vienes aquí a representar a la selección lo haces con muchas ganas. Tengo ganas de disfrutar esta semana y jugar dos buenos partidos. Además, es importante que España siga en el segundo puesto del ranking mundial", añadió.

Por último, Nacho Llovet considera que "No tiene sentido jugar sin intensidad". "Estar aquí es un premio. Tenemos claro que el objetivo ya se ha conseguido y nos quita la presión, pero venimos a competir y la forma en que mejor podemos pasarlo es haciendo un buen baloncesto y compitiendo al máximo", explicó.

"Ya lo he dicho otras veces: en España por supuesto tenemos grandes estrellas a nivel mundial, pero no sólo estrellas, tenemos muchísimo baloncesto detrás, muchos jugadores con calidad y ganas de hacer las cosas bien", finalizó Llovet.

España se enfrenta este viernes a Letonia en el Riga Arena (18.30 horas) y tres días más tarde recibirá a Turquía en el Pabellón de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), en un duelo que dará comienzo a las 19.30, hora peninsular.