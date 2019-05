Berrocal: "Mi confianza en el equipo es absoluta, si no mejor que no juguemos"

El entrenador del Movistar Estudiantes, Josep María Berrocal, ha reivindicado su "absoluta confianza" en la plantilla para lograr la permanencia en la Liga Endesa, añadiendo que si no fuera así no merecía la pena jugar este jueves ante el Real Madrid, rival frente al que no tendrán "ninguna posibilidad" salvo que den su "mejor versión".

"No hay que hacer matemáticas porque puede pasar absolutamente de todo en estas tres semanas. Depende de nosotros, hay que ir a ganar y a ver dónde nos deja el final de Liga. Mi nivel de confianza el equipo es absoluto y si no fuera así, mejor que no juguemos. Aunque ayer hubiésemos perdido de 40 diría lo mismo porque no queda más. Confío en ellos porque han demostrado que en los momentos más delicados dan lo mejor", apuntó Berrocal ante la prensa.

Dentro de esa apretada pelea de varios clubes por la permanencia, el técnico colegial dijo que "quien piense mucho y le dé muchas vueltas a la cabeza lo tendrá difícil". "Cabeza limpia y a centrarse en baloncesto. Mi trabajo es dar confianza a los jugadores, ahora mismo esa es la cuestión. Si tenemos esa confianza vamos a hacerlo mejor. Para ganar al Madrid se tiene que ver al mejor Estudiantes; si no, no hay ninguna posibilidad", advirtió.

En este sentido, quiso recordar "lo que pasó ayer en el fútbol con el Barça", eliminado en la Liga de Campeones tras una gran remontada del Liverpool. "Puede pasar cualquier cosa en el deporte. No des por supuesto nada ni para bien ni para mal. Esto es lo bueno del deporte y a eso nos agarramos", comparó.

"Las semanas casi siempre son buenas en este equipo, casi siempre se repone de las dificultades y no será nada diferente esta vez. Jugamos contra un Real Madrid que es un gran equipo, pero lo más importante es ver el mejor Estudiantes posible. Llevamos una semana muy buena, recuperar a Gentile nos va a ayudar y ahora tenemos que aprovechar las cuatro oportunidades que nos quedan", reclamó.