El Barça de baloncesto arranca sus entrenamientos individuales

La primera plantilla del Barça de baloncesto ha entrenado este miércoles, por primera vez desde la situación de estado de alarma por el coronavirus, y lo ha hecho de forma individualizada.

Svetislav Pesic, ataviado con la obligatoria mascarilla, ha dirigido una sesión de entrenamiento atípica una vez que los jugadores se sometieron, el pasado lunes, a los respectivos exámenes médicos y test del COVID-19. Todos ellos dieron negativo excepto un jugador, que no se ha especificado, cuya prueba fue nula y no se entrenará hasta que no sé realice de nuevo la pertinente prueba.

De manera individual, en el pabellón de baloncesto de la Ciutat Esportiva Joan Gamper y siguiendo los protocolos sanitarios actuales, los jugadores y miembros del cuerpo técnico se repartieron en distintas zonas.

✅ Primer entrenamiento individual completado.



El pabellón de la Ciudad Deportiva se ha dividido para mantener la distancia de seguridad obligada



���� #ForçaBarça! pic.twitter.com/Y1EFFVqqzS — Barça Basket (@FCBbasket) May 13, 2020

En concreto, las instalaciones de la Ciutat Esportiva cuentan con tres pistas de baloncesto y seis canastas, una por jugador, para mantener la distancia de seguridad obligada por las autoridades sanitarias. La sesión contó con diferentes ejercicios con y sin balón que buscan, según explicó el club, la adaptación del jugador a los movimientos propios sobre el parquet.

Al trabajo del primer equipo se incorporaron tres jugadores del filial --Leandro Bolmaro, Sergi Martínez e Ibou Badji-- que también pudieron poner fin, parcialmente, a su cuarentena.