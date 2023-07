Baloncesto/Selección.- Willy Hernangómez: "Seguro que habrá más oportunidades de jugar con mi hermano"

"Me ha sorprendido para bien la cantidad de gente que me ha apoyado"

El pívot español Willy Hernangómez aseguró este sábado que "habrá más oportunidades" de jugar en el mismo club junto con su hermano, después de que Juancho no recalase en el Barça y se haya decantado finalmente por el Panathinaikos, aunque ambos sí coincidirán con la selección nacional en el inminente Mundial por tierras asiáticas.

"Yo estoy superfeliz de ver que muchísimos equipos, tanto allí [NBA] como aquí en Europa, están interesados en mi hermano. Me hace sentir muy feliz, muy tranquilo, y al final él ha tomado una decisión propia, lo mejor que es para su carrera, para su vida y para su futuro", declaró Willy sobre el fichaje de su hermano Juancho por el conjunto ateniense en lugar de por el Barça.

"Obviamente me encantaría ese sueño de jugar con mi hermano. No se ha podido dar en la temporada que viene, pero bueno, esto es muy largo. Nos queda mucha gasolina en el tanque y seguro que habrá más oportunidades. Si nos vemos en contra, seremos rivales como hemos sido hasta ahora, ¿no? En NBA y también cuando estuvimos aquí en ACB", resumió el mayor de los Hernangómez.

Willy atendió a los periodistas después de entrenar con 'La Familia' en el madrileño pabellón Triángulo de Oro. "Primeros días de entrenamiento duro. Un poco para conocernos, para engrasar la máquina, para empezar a aprender las jugadas, conocernos más unos a otros. Sobre todo la gente joven, gente nueva, con mucha ilusión, mucha ambición y muchas ganas", indicó al respecto.

En este sentido, valoró la convocatoria del técnico Sergio Scariolo para el Mundial. "Creo que ha sido el reflejo del buen trabajo, de la confianza los unos en los otros. No creo que tengamos que ponernos presión. Visto lo que ha pasado en los últimos años, creo que tenemos que confiar en nuestro trabajo", señaló Willy.

"Tenemos que confiar en lo que Sergio nos pide, nos exige, y luego la competición nos pondrá como siempre en nuestro sitio. Y el objetivo como siempre es llegar a lo más alto; si lo conseguimos, será una alegría para todos, y si no, significará que tenemos que seguir trabajando y mirar para adelante. No queda otra", sentenció.

De igual modo, se alegró por varios regresos a la selección española. "Superfeliz por Ricky [Rubio], de verle con un balón de baloncesto en las manos; haciendo magia, siendo feliz, sonriendo. Como aficionados al baloncesto, queríamos ver a Ricky con un balón", subrayó acerca del base catalán.

También vio a su hermano Juancho "muy contento" y "con muchas ganas" tras bastante tiempo sin disputar partidos oficiales. "Sé que ha trabajado durísimo todos estos meses, que tiene una oportunidad de poder volver a jugar a baloncesto, sentirse importante y ser el jugador que es. Así que yo muy feliz por mi hermano, su entrenamiento lo está dominando, así que muy feliz por él", insistió Willy.

Mientras, opinó sobre el buen acople de los más jóvenes. "Es por el ADN que tenemos aquí en 'La Familia', lo que hemos heredado, lo que nos siguen enseñando jugadores como Rudy [Fernández], Sergi [Llull], Claver... El ADN que seguimos intentando transmitir a los más jóvenes, como Caicedo, como Izan [Almansa] y los que vendrán después", comentó.

"Y bueno, creo que 'La Familia' es algo único por la unión que tenemos aquí. Venimos a competir, a pasarlo bien con todos. Y la forma en la que entrenamos es algo único. Se puede ver en el baloncesto base de la Federación, de chicos y chicas. Estamos consiguiendo muchos éxitos", recordó.

Por otra parte, Willy habló de su fichaje por el Barça y cómo será recibido por la afición del Real Madrid en cada partido. "Entiendo todas las opiniones. Me ha sorprendido para bien la cantidad de gente que me ha apoyado y ha entendido que yo venía en busca de una oportunidad, en busca de un sitio en el que me sienta valorado y en el que me den la oportunidad de jugar", recalcó.

"El Barcelona lo ha hecho desde el primer momento, así que estoy muy feliz. Al final, al Real Madrid le tengo que estar superagradecido. Ha sido el equipo que me fichó en cantera, que me dio la oportunidad de debutar en ACB y en Euroliga. Pero también estoy muy agradecido al Cajasol de Sevilla, a los Knicks, a Charlotte, a Nueva Orleans...", repasó los clubes de su carrera en Europa y en la NBA.

"He estado en muchos equipos y yo lo que ahora venía buscando era una oportunidad de jugar y de que me valorasen. Y en eso el FC Barcelona me ha dado la oportunidad desde el principio, me ha valorado; y ya, a tope con ellos", argumentó, para luego admitir el aspecto positivo de zanjar el tema antes de ir a la selección.

"Es algo que te da tranquilidad y te da estabilidad mental. Te permite estar 'focus' 100% en lo que hay que estar, que son los entrenamientos, la selección, la cohesión y el mejorar. Es algo que sí queríamos, estar tranquilos de cara a la concentración y 100% con la cabeza puesta en la selección, a las órdenes de Sergio, pasándolo superbien. Tenemos muchas ganas de competir, de que llegue el Mundial y sobre todo disfrutar de esta gira aquí en España", prosiguió.

"Muchos más equipos de Europa me llamaron. Al final es un reconocimiento al jugador que soy, al jugador que quiero ser y sobre todo que cuenten conmigo. Yo solo pedía una oportunidad. Obviamente yo soy de Madrid, soy nacido aquí; pero ellos no querían que estuviese aquí, no tenía sitio", apuntó de las negociaciones con el Real Madrid.

"Así que yo quería jugar, quería ser valorado y desde el minuto uno tanto Juan Carlos [Navarro] como Mario [Bruno] me hicieron sentir muy querido, me dieron la oportunidad de poder estar en un equipo, en un proyecto. Y para mí es un reto apasionante, con muchas ganas de ir, de adaptarme a una nueva ciudad, de estar otra vez en casa por fin con mi familia y, sobre todo, de jugar, disfrutar y confiar", concluyó Willy.