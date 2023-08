Baloncesto/Selección.- Víctor Claver: "No podemos pensar que por ser campeones tenemos nada ganado"

El jugador de la selección española Víctor Claver ha recalcado este viernes que, pese a ser los actuales campeones del mundo, no pueden "pensar" que tienen "nada ganado" y tienen que estar "al mejor nivel posible" en el Mundobasket de Filipinas, Japón e Indonesia, en el que debutan este sábado ante Costa de Marfil.

"La humildad es una de las claves de este equipo y no podemos pensar que por haber sido campeones tenemos nada ganado, hemos vivido otros años que se puede complicar y pasarlo mal durante el torneo y no queremos que pase eso. Intentaremos estar al mejor nivel posible y, sobre todo, tener buenas sensaciones", declaró el alero en declaraciones compartidas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

'La Familia' debuta este sábado (15.30 horas) ante Costa de Marfil, un equipo "muy físico", que puede pecar de "anárquico", pero obligará a los españoles a estar "preparados" para no sufrir ante los africanos. "El físico no es nuestro fuerte, pero tenemos que jugar con ese nivel de intensidad que requiere un campeonato del mundo y que no nos den problemas en esa faceta", comentó.

El veterano jugador valenciano fue una de las dudas hasta el último momento, pero se ve bien a nivel "físico y de juego" para "ayudar al equipo". "Estoy contento, agradecido a Sergio por la oportunidad y la confianza que ha tenido siempre en mí y poder estar un año más y con mucha ilusión y preparado para lo que haga falta", concluyó.