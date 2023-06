Baloncesto/Selección.- Silvia Domínguez: "Seguramente ha sido mi último Eurobasket"

La capitana de la selección española de baloncesto, Silvia Domínguez, reconoció la "faena" de perder la final del Eurobasket 2023, el que "seguramente" haya sido su último Europeo con España, al tiempo que valoró la importancia de "volver" a entre las mejores y la calidad de nuevas generaciones que jugarán más finales.

"Ya se verá, no es solo una decisión mía. Seguramente ha sido mi último Eurobasket, he disfrutado mucho del camino. Es una pena no acabar con el oro, pero estoy muy feliz de haber acompañado a este grupo a volver, que no es tan fácil como parece", dijo en rueda de prensa después de la amarga final en el Arena Stozice de Liubliana.

España dominó durante 36 minutos pero no entraron los tiros en el momento más crítico, en una plata que eso sí supone el regreso al podio. "Era una final, un partido duro. Creo que controlamos el partido durante 35 minutos, es una faena para nosotras. Daremos el valor que merece este medalla con el tiempo", afirmó.

"Venimos de no jugar el año pasado el Mundial, de caer en el último Eurobasket en cuartos de final y también en Tokyo 2020, así que creo que con las nuevas generaciones estamos de vuelta en una final. Siempre queremos ganar pero ha sido especial para este grupo, para el futuro. España volverá", añadió.

Por otro lado, Domínguez tuvo palabras para las jóvenes de la selección. "Van a jugar más finales, estoy segura. Algunas han vivido lo que fue el verano de 2021, la manera en la que España vuelve este 2023 y estoy segura de que van a tener más Eurobasket, quizás unos Juegos. Todo les va a servir para el futuro. Son lágrimas porque duele y quieres ganar, pero están preparadas para seguir compitiendo", apuntó.