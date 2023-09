Baloncesto/Selección.- Sergio Scariolo: "La trayectoria de este equipo no termina ante Canadá si perdemos"

El seleccionador español de baloncesto masculino, Sergio Scariolo, afirmó este sábado que "la trayectoria" del equipo nacional "no termina" ante Canadá "ni si ganamos ni si perdemos", en alusión al partido decisivo que este domingo (15.30 horas) afrontarán sus pupilos para mantenerse con vida en el Campeonato del Mundo.

"Todos lo tenemos muy claro y creo que hay poca previsión a nuestro favor a priori", dijo sobre el favoritismo de los canadienses. "Pero no existe un rival imbatible, no existe un partido imposible. Repito, es mucho más importante... Para mí también y para el equipo también, que la trayectoria de este equipo no termina mañana, ni si ganamos ni si perdemos", declaró Scariolo a la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"La cosa fundamental es jugarlo como nuestra historia y nuestra tradición lo requiere. Con una concentración muy alta, con una capacidad de esfuerzo muy muy alta, con un altruismo muy alto, con la capacidad de poder participar en el trabajo duro y no solo estético, por parte de todos los jugadores. Y al final eso es el objetivo", subrayó el técnico italiano, de cara a un duelo vital para estar o no en cuartos de final.

Respecto al legado de su trabajo y sus ayudantes en la FEB, Scariolo recalcó que "hay mucho más adelante que viene" y agregó que "hay un pasado que hay que mantener con una gran fidelidad a nuestros valores, a nuestros principios". "Luego, si ganan porque son mejores, son más fuertes, son más atléticos, son grandísimos jugadores, un grandísimo equipo, etc., les felicitaremos y seguiremos adelante", argumentó.

"Lo importante es jugarlo, repito, como solemos; como es un poco la identidad de este equipo, que ha cambiado muchísimo. Desde luego, hay muchísimos jugadores, casi todos, que tienen que aprenderlo o están aprendiéndolo o se supone que lo tienen que haber aprendido. Y hay que ponerlo en cancha independientemente del resultado final, que al fin y al cabo controlas hasta cierto punto", explicó el italiano.

"Sabemos perfectamente primero, que nadie juega al 100%; y segundo, que aun jugando al 10%, a lo mejor puedes perder porque juegas contra un rival. Todo el mundo lo ve con Estados Unidos en cada final, ¿no? Así que así es el deporte", comentó Scariolo ante los periodistas en Yakarta (Indonesia).

"Hay que afrontar el partido llegando no al 100%, porque eso es imposible. No he visto nunca ningún equipo en ningún partido jugar a su 100% sobre todo cuando al otro lado está un equipo defensivamente tan fuerte, tan atlético, tan físico, que te obligará a jugar muy lejos de tu 100%", insistió Scariolo.

"No es tanto la cuestión física, eso es un objetivo utopístico, no es tanto eso. Es saber que tú tienes que hacer lo que está en tus manos y que igual no es suficiente, pero sales del campo tranquilo porque lo has dado. ¿Que igual es suficiente?, pues sales del campo tranquilo y contento porque has ganado", concluyó en la víspera del encuentro.