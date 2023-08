Baloncesto/Selección.- Sergio Scariolo: "Nuestras armas son diferentes y siempre han sido colectivas"

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, destacó este jueves que las "armas" del grupo español son "diferentes" al resto de equipos, con "más cualidades físicas y más capacidad de anotación", al mismo tiempo que aseguró que "no se acaba el mundo si una competición sale peor", porque el objetivo es "mantener el nivel de competitividad alto".

"Es obvio y evidente que hay unos cuantos equipos que tienen más cualidades físicas, más cualidades atléticas, más capacidad de anotación. Pero nuestras armas son diferentes, tenemos algo de esto, pero nuestras cualidades siempre han sido colectivas, de jugar en equipo, de ayudarnos, de ser un grupo muy competitivo, de no dar los partidos por perdidos antes de la cuenta", resaltó Scariolo antes del inicio del Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia.

El técnico italiano recordó que "siempre" han sido "admirados" por "dar una imagen de equipo superior al resto", aunque saben que no son "un equipo que puede poner nuestro juego en un plan de jugar uno contra uno", porque saldrían "perdiendo con claridad". "Tenemos que ponerlo todo en cinco por cinco y hacer que estos valores colectivos que nos han hecho especiales dentro del panorama del baloncesto internacional sean evidentes, reconocibles y brillantes. Es la única forma que tenemos para poder competir a un nivel superior", analizó.

El entrenador reconoció que existe "un poco de presión", pero "en todos los equipos". "Cuando tú tienes la conciencia tranquila, sabes que puedes tener la manera adecuada de afrontar una competición, con ganas de hacerlo bien, con deseo de volver a mantenerte alto en la competición internacional. Pero sabiendo que no se acaba el mundo si una competición sale peor, que el año siguiente se vuelve a empezar", explicó.

"Hay que conseguir mantener una línea de competitividad alta, a veces porque hay una combinación de situaciones que generas y otras porque los rivales no saben generarlas. Hemos ya dado suficientes pruebas de que este equipo llega al máximo de sus posibilidades. Si este máximo coincide con una medalla, como ha pasado en muchas veces, más allá de sus expectativas, de las expectativas previsibles y lógicas, fantástico. Y si no se consigue, sí habrá la sensación interna de haber competido y haberlo dado todo, de haber hecho su trabajo y cumplido con su obligación", agregó.

Y es que Scariolo reiteró que superar "cualquier expectativa posible" en los últimos torneos "no es garantía de que puedas hacerlo siempre". "No tenemos miedo de eso, somos absolutamente conscientes que el fracaso para nosotros no está presente en un equipo competitivo, un equipo cohesionado, un equipo donde la gente juega con generosidad, con altruismo, con espíritu de equipo. Así es cómo es el estado de ánimo en el que nos enfrentamos al primer partido", comentó el italiano.

"Odio la definición de defender cualquier cosa. No defendemos nada. Cada equipo comienza con una competición nueva y fresca. Todo empieza 0-0. Partimos una vez más por debajo de varios equipos en las expectativas del resultado final y con el deseo ante todo de poder llegar a los cuartos de final. Este es el objetivo que tenemos ahora", añadió sobre los objetivos de España en el Mundial.

Scariolo lamentó la baja de Ricky Rubio por salud mental, "una pérdida tremenda" para el "grupo humano". "Decidimos respetar su decisión, apoyarlo, separarnos un poco de él, porque necesita su propia privacidad y digerirlo. Ya habíamos perdido a Lorenzo Brown, luego Ricky", enumeró Scariolo, que sin embargo puso en valor la "valentía" de Juan Núñez en su primer gran torneo con la absoluta.

"Tenemos plena confianza en él. Sabemos que es extremadamente atrevido para tomar este tipo de decisiones, pero tenemos un futuro brillante frente a nosotros con la generación que viene. El flujo es muy bueno. No se detiene. Tenemos muchas ganas y estamos felices y emocionados de que Juan dé su primer gran paso en una competición absoluta del equipo principal", analizó, antes de confesar que Alberto Díaz "está bastante bien", aunque no al "cien por cien". "Más o menos, todos los 12 jugadores, si jugáramos hoy, estarían en condiciones de jugar", concluyó.