Baloncesto/Selección.- Sergio Scariolo: "La ausencia de Lorenzo Brown es una baja muy sensible"

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, reconoció este miércoles que la de Lorenzo Brown es "una baja muy sensible" que les obligará a buscar "otra fórmula más tradicional" de juego, al mismo tiempo que resaltó la importancia de "competir como equipo" por encima de todo y anunció la creación del proyecto 'Golden Boys 2.0', un grupo de jóvenes promesas que entrenarán con los 16 jugadores de la prelista para el Mundial.

"Es una convocatoria con valores de deportividad con el reciente pasado, podrían haber estado tres o cuatro más con derecho. Hemos pensado una idea más innovadora para completar el grupo de entrenamiento", arrancó Scariolo, acompañado del presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, en el Espacio Iberia de Madrid.

Tras ofrecer la prelista de 16 jugadores que comenzarán a finales de julio la preparación para el Mundial, el técnico italiano avanzó que crearán la iniciativa 'Golden Boys 2.0' con las promesas que habitualmente formaban parte de esta convocatoria inicial. "Dos o tres chicos diariamente entrarán con el grupo lleno de veteranos, para que puedan comprender los valores, cómo entrar en dinámica y nos permitirá incrementar el grupo de entrenamiento de 16 con estos jugadores", explicó.

Scariolo relató que "no es un grupo cerrado", sino que habrá "flexibilidad". Aunque no quiso dar nombres concretos, sí afirmó que serán jugadores de 2003 a 2005, "cuando están cerca de la absoluta". "Queremos encajarles ahí de manera fluida. Las cualidades físicas son decisivas ahora y vamos teniendo un grupo que saben unir a las cualidades técnicas y la capacidad de competir alguna calidad atlética y física de alto nivel", resaltó.

Así, no quiso perder la oportunidad para felicitar a la selección Sub-19, flamante campeona del mundo. "Es una alegría, pero no pensemos que ganar un oro cambia la vida de una federación, de un jugador o de un entrenador. Refuerza los vínculos y confirma la competitividad, pero eso no quiere decir que sus vidas cambien. Tienen un recorrido por delante muy largo todavía, se les ve un punto de llegada muy brillante, pero el camino tendrá curvas y deberán saber cómo afrontarlas", aconsejó.

"Estas generaciones nos hacen pensar que una vez pasemos este puente en el que hay que mantener la competitividad con un talento no muy alto, llegaremos a un punto donde tendremos una cantidad de talento individual muy importante", aplaudió Scariolo.

Sobre la prelista, destacó que deben seguir creyendo en "los valores de cohesión, generosidad, altruismo" y "competir como equipo" para "multiplicar" sus opciones. "Tenemos que ir al máximo de nuestra posibilidad para mirar a los ojos a jugadores NBA, Euroliga. Pero lo asumimos con humildad, lo que pasó el pasado verano no necesariamente pasa todos los años", advirtió sobre el último título continental cosechado por España.

"Son empresas extraordinarias que no son lo normal y habitual. Nuestra forma de ser equipo es especial y nos permite compensar esa distancia, sobre todo física, con muchos rivales", añadió.

Sobre diferentes nombres propios, Scariolo admitió que la ausencia de Lorenzo Brown es "una baja muy sensible". "Le echaremos de menos, pero la vida sigue. Hemos intentado ver cómo recomponer la forma de jugar y la química de los jugadores antes, y lo haremos otra vez. Hubiese sido bonito jugar con dos generadores como Ricky Rubio y Lorenzo Brown a la vez, pero no ha podido ser. Buscaremos otra fórmula más tradicional", señaló.

"La temporada de Ricky ha sido muy corta. Pero es uno de los grandísimos de este equipo, en plena eficiencia, con un compromiso importante con la selección. Lleva meses trabajando con el objetivo de llegar a la concentración en una condición buena. Ha tenido un año difícil, pero si pensamos en el nivel de los Juegos, hace dos años, todos tenemos claro quien es Ricky y qué sabe hacer, sobre todo haciendo mejores a sus compañeros", halagó al base de El Masnou.

Scariolo abordó el regreso de Víctor Claver, que no estuvo en el Eurobasket. "Es parte de la fuerza y grandeza de este equipo, es un jugador muy válido, aunque cualquier proyección de los 12 (que vayan al Mundial) es prematura. Conociéndole personalmente y su capacidad de trabajo, no tenemos ninguna duda de que será un valor muy positivo", elogió.

Finalmente, Garbajosa reiteró que la FEB quiere que este Mundial "sea un momento de celebración del gran momento que vive el baloncesto español y el centenario". "En los últimos 11 campeonatos hemos estado en las finales. Todo preparado para empezar el camino con nuestra joya, que es la selección masculina. La competición nos pondrá en el lugar que merezcamos", analizó.