Baloncesto/Selección.- Rudy Fernández: "Ricky Rubio es muy valiente"

El internacional español Rudy Fernández ha asegurado que el base Ricky Rubio, que renunció a acudir al Mundial de baloncesto para cuidar su salud mental, es "muy valiente" al exponer su situación, y se ha mostrado "un poco fastidiado" por no haberse "dado cuenta" durante la concentración de lo que estaba pasando.

"Como bien ha dicho Ricky, creo que hay que respetar el momento que tiene ahora mismo. Somos conscientes de la necesidad que tiene de que estemos a su lado. Es una persona muy valiente, que ha tomado esta decisión pensando en él y en su bienestar. Nosotros estaremos siempre a su lado", señaló en declaraciones a los medios de comunicación en Málaga.

Además, el jugador del Real Madrid lamentó no haber percibido el problema del base catalán y no haber podido ayudarle. "Personalmente, me siento un poco fastidiado por no haberme dado cuenta de la situación, porque hemos estado con él, y no hemos sido capaces de verle, de estar en ese momento con él cuando nos necesitaba", confesó.

"Ahora mismo tenemos que respetar su decisión. Sabemos que cuando vuelva será con una sonrisa, que siempre nos ha mostrado en la pista y fuera de ella. La familia siempre está en los momentos importantes, ahora mismo hay que estar más juntos que nunca", continuó.

Sin embargo, el balear aseguró que la ausencia de el de El Masnou "no cambia nada". "Nosotros vamos a seguir pensando en lo que tenemos que hacer, que es estar al 100% en la preparación y a seguir. Esto no cambia nada, y me sabe mal ser tan efusivo en ese sentido. Ahora mismo somos 16 jugadores que tenemos que darlo todo para estar entre los 12, y los que estemos en el Mundial, dar el 100% en cada partido", señaló. "Ricky ahora mismo está trabajando en su bienestar y tenemos a 16 jugadores que se merecen el mismo respeto", añadió.