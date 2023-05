Baloncesto/Selección.- Raquel Carrera: "Tenemos que dar el cien por cien en este mes para ver que se espera de nosotras"

La pívot de la selección española de baloncesto Raquel Carrera tiene claro que en la preparación para el Eurobasket del próximo mes deben "dar el cien por cien para ver lo que se espera" de cada una de las internacionales, mientras que Paula Ginzo celebró que todas se hayan incorporado "con las pilas cargadas".

"Aquí hay muchas jugadoras a nivel nacional muy buenas todas y yo creo que cada una de nosotras tenemos que dar durante este mes nuestro cien por cien para ver qué se espera de nosotras y que podemos dar al equipo", aseguró Carrera en declaraciones facilitadas por la FEB tras el entrenamiento de este lunes.

La jugadora del Valencia Basket afirmó que están "muy bien y muy cómodas" en la concentración que están llevando a Vigo. "Nos están tratando muy bien y la verdad es que la concentración, los entrenos y todo, muy bien", confesó.

Carrera se mostró también "muy contenta" de volver a Vigo, donde jugó en el RC Celta. "He estado aquí cuatro años de formación y para mí ha sido especial. Al final, he crecido como jugadora aquí y es donde he descubierto que iba a ser jugadora profesional, así que para mí volver a entrenar en Navia es muy bonito", remarcó.

Por su parte, su compañera Paula Ginzo reconoció que esta concentración es "sobre todo ilusionante". "Creo que hemos venido todas con las pilas cargadas, unas llevábamos más descanso, otras un poquito menos, pero creo que la ilusión es la misma, de la primera a la última", apuntó.

"Creo que está yendo bien y creo que Miguel (Méndez, seleccionador) está contento. Sabemos que hace falta un poquito más de cohesión, un poquito más de horas de entrenamiento, pero creo que todo está en el rumbo que tiene que estar y sólo necesitamos más horas de entreno", añadió.

La jugadora del Durán Maquinaria Ensino declaró que el seleccionador les pide "a todas más o menos lo mismo". "Obviamente cada una dentro de su rol y cada una dentro de su importancia en el equipo, pero todas somos importantes desde la primera a la última", indicó.

"Miguel es un entrenador con el que tengo más o menos confianza porque yo le conozco desde las categorías inferiores y la verdad es que yo estoy muy contenta de que él sea el seleccionador", sentenció Ginzo sobre el técnico gallego.