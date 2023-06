Baloncesto/Selección.- Miguel Méndez: "Con el 'scouting' hemos sacado a Hungría de su patrón de juego"

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, afirmó este sábado que sus pupilas habían "sacado absolutamente de su patrón de juego" a Hungría gracias al 'scouting' realizado junto a sus asistentes en los días previos a la semifinal del Eurobasket, donde España venció a las magiares por 69-60.

"Creo que con el 'scouting' las hemos sacado absolutamente de su patrón de juego. Han tenido que improvisar mucho durante todo el partido y no han encontrado canastas fáciles en situaciones de errores nuestros", aseguró Méndez en la conferencia de prensa posterior al triunfo español, logrado en el Arena Stozice de Liubliana (Eslovenia).

"Tenemos que seguir haciendo el camino que llevamos. Hasta ahora no nos hemos fijado en quién teníamos delante y nos ha ido bien. Nos hemos preocupado mucho de nosotros. No sé si tenéis el conocimiento de lo que juega Hungría y de cómo juega, pero yo tengo que acordarme hoy de todo mi 'staff', de todos los entrenadores que han estado trabajando estos dos últimos días", reiteró sobre sus ayudantes.

Por ese motivo, Méndez destacó que esa preparación "a nivel técnico" había conseguido que las húngaras encestasen "muy poquitos puntos de sus sistemas habituales de juego". Por ello, recalcó que los miembros de su 'staff' habían hecho "un trabajo increíble" para instruir a las jugadoras españolas.

Igualmente, el seleccionador de España quiso "felicitar el equipo húngaro porque ha jugado un gran campeonato y además tiene la opción de ganar mañana" la medalla de bronce. "Muy feliz con mi equipo, una vez más hicimos un muy buena defensa. Lo dejamos todo por defender, pero tuvimos un montón de problemas para anotar en la 'pintura', para anotar en el poste bajo", describió Méndez.

"Hoy ellas han hecho una buena defensa sobre nuestro poste bajo; así que jugamos, básicamente, con nuestra jugadoras exteriores. Esta fue una de las claves porque en el segundo tiempo entramos directos en barrena, pero nuestra defensa una vez más con importantes robos en los momentos clave del partido. Y muy feliz en general. Ha sido otro tipo de baloncesto, no como el de hace dos días", insistió.

No acostumbro a hablar de actuaciones individuales, pero creo que Maite Cazorla es una de las mejores generadoras de juego de Europa, desde luego. Ella está jugando muy bien, es una impresionante defensora y hoy ha tenido un impresionante control de la situación. Encontramos un montón de situaciones de 'pick and roll' con ella y es una de nuestra fortalezas en cada partido y ante diferentes rivales, y para nosotros eso es perfecto", argumentó.

"Queremos jugar como un equipo, hacemos que jugar con los pases antes que con los 'dribblings' sea una de nuestras reglas básicas. Y en cada partido durante el campeonato sale una jugadora distinta: Laura Gil, Alba Torrens, Maite Cazorla, María Conde... Estamos muy contentos con este tipo de baloncesto y es nuestra manera de hacerlo", resaltó.

Además, Méndez recordó su vinculación con Alba Torrens, artífice del triunfo sobre las magiares. "Hemos pasado muchas cosas juntos. Nos conocemos desde hace mucho y yo la conozco a ella desde antes de que ella me conociera a mí, claro. A mí me parece una persona especial, una mujer especial. A partir de ahí, eso lo lleva la pista", indicó.

"Ella se divierte jugando, que es una de las claves de su juego. Juega con una sonrisa, sabe perdonarse sus errores y eso es muy importante también para tirar del carro. No quiero poner ejemplos con otras estrellas de otros equipos, pero tú sabes que Alba en este tipo de partidos lo va a intentar; no digo que lo vaya a hacer bien, pero lo va a intentar siempre", declaró Méndez.

"Yo he vivido con ella situaciones en otros equipos donde hacía falta cumplir con cualquier rol, y eso no es fácil de encontrar. Hemos encontrado estrellas a lo largo de la historia de nuestro baloncesto que son estrellas siempre, y Alba es capaz de estar escondida y que aplaudan a otras, pero también es capaz de ser consciente cuando necesita aparecer. Esto es muy, muy difícil", prosiguió.

"Yo he disfrutado mucho con ella. Cuando era más joven me salía alguna cana y todas las que tengo en la cabeza ahora gran parte son gracias a ella. Pero ahora disfruto mucho de su presencia, de su compañía y de seguir caminando juntos. Y espero que por mucho tiempo más", auguró el técnico de España.

Por último, Méndez se congratuló por la medalla obtenida tras haberse metido en la final. "Lo primero que siento es agradecimiento a las personas que me trajeron aquí y que me permiten vivir esto", aludió a la cúpula directiva de la Federación Española de Baloncesto (FEB). "Y agradecimiento máximo a las jugadoras que me escuchan y me han traído hasta aquí", agregó.

"Creo que la única palabra que tengo en mente es agradecimiento, de poder formar parte de esto, de poder cumplir con esto. De estar en la pirámide final de tantos entrenadores españoles que trabajan con estas jugadoras y que han trabajado y que las han formado, y poder poner mi granito de arena en esa pirámide final", concluyó.