Nigel Hayes, cuarto refuerzo del Barça Basket

El FC Barcelona de Baloncesto hizo oficial en la mañana de este domingo la incorporación a sus filas de Nigel Hayes hasta el 30 de junio de 2022, a falta de la revisión médica.

El estadounidense llega procedente del Zalgiris Kaunas, donde militó las dos últimas temporadas. El Barça destaca en un comunicado que puede jugar en posición de alero y de ala-pívot, "ofreciendo grandes prestaciones en el lanzamiento exterior (44% en triples en la Euroliga) y también en la ayuda en el rebote", afirma el club.

??? Barça and @NIGEL_HAYES have reached an agreement for the US player to join the club for the coming season



?? The agreement is pending the player's Medical: https://t.co/pbydOzYc7T



???? #ForçaBarça! pic.twitter.com/COd3VCzIfE