Baloncesto/F4.- Sasa Obradovic: "No vinimos sólo a competir"

El entrenador del AS Monaco, Sasa Obradovic, destacó las opciones de su equipo de hacer un buen papel en el 'Final Four' de la Euroliga desde este viernes en Kaunas, con la semifinal ante Olympiacos sabiendo lo que es ganar a los griegos este año.

"Trabajo para ser un mejor entrenador y lograr este objetivo increíble. Estoy feliz otra vez de estar cerca. Y sí, no vinimos sólo a competir, sinceramente. Haremos todo lo posible para ser mejores y poder soñar. Estar aquí es un gran honor para mí, para los jugadores y para Mónaco", dijo en rueda de prensa.

La cuenta atrás empezó este jueves con la presentación de la 'Final Four' con los cuatro entrenadores y jugadores importantes. El Mónaco se mide al campeón de la fase regular, un Olympiacos que sin embargo perdió los dos partidos de esta campaña ante el Mónaco. "Creo que durante toda la temporada promovimos el baloncesto de la mejor manera posible", apuntó.

Obradovic confesó además que su equipo se motiva de tapado. "Tal vez, a veces hubo menos aprecio por lo que hicimos. Los medios de comunicación nos motivan aún más para hacer el trabajo y creo lo hicimos", afirmó.

Por otro lado, la estrella de los monegascos que atendió a la rueda de prensa inaugural fue Mike James, quien apuntó que no ve "un favorito". "Para ser honesto, en una Final Four realmente no creo que haya un favorito. Creo que solo por el formato y cómo está configurado, tienes que salir al partido a jugar. Todos están más o menos en una escala de juego igualada", comentó.

"Dicen que es difícil vencer a un equipo tres veces en una temporada. Así que tal vez eso juega un papel, pero es simplemente un partido más. Así que nunca tienes un favorito para mí", apuntó sobre el duelo contra el Olympiacos.