Baloncesto/F4.- Previa del Olympiacos - Monaco

Olympiacos y Mónaco abren la Final Four con diferente estatus

Los de El Pireo, tres veces campeones de Europa, se miden a un novato con ínfulas

El partido entre Olympiacos y AS Monaco abrirá este viernes (17.00 horas) la Final Four de la Euroliga, sobre la cancha del Zalgirio Arena de Kaunas (Lituania) y con los griegos en busca de su novena finalísima por el título de campeón continental, ante un adversario novato en estas lides.

Mientras el Olympiacos quiere conquistar la que sería su cuarta Copa de Europa, el conjunto monegasco sueña con rubricar en la cúspide del 'Viejo Continente' una trayectoria creciente en los últimos años. Con un título de Eurocup (2020/21) y un subcampeonato en la Basketball Champions League (2017/18), los del Principado ya no son una sorpresa.

De hecho, estos dos mismos equipos se enfrentaron el curso pasado en los cuartos de final de la Euroliga, con los de El Pireo apurando hasta el quinto encuentro para llevarse una dura eliminatoria. Se notó poco que era la temporada de debut del Mónaco en la máxima competición europea, e incluso este año ha elevado el listón.

En sus dos enfrentamientos directos durante la liga regular, el cuadro de Montecarlo se ha impuesto ambas veces. El pasado 27 de octubre, para la 5ª jornada, los pupilos de Sasa Obradovic ganaron por 76-81 en el Pabellón de la Paz y la Amistad. Y para la 18ª jornada, el triunfo de nuevo sonrió a los monegascos por 64-60.

En su camino para volver a verse las caras en la primera semifinal de Kaunas, el Olympiacos dejó en la cuneta al Fenerbahçe. Su victoria por 84-72 en el quinto partido, donde el base Kostas Sloukas anotó 22 puntos y batió el récord de asistencias en la Euroliga, colocó a los pupilos de Georgios Bartzokas en esta tesitura.

LOYD Y JAMES PARA LANZAR A LOS NOVATOS

Por su parte, el Monaco se clasificó para este cuadrangular por el título tras vencer por 97-86 al Maccabi Tel Aviv también en el quinto duelo. Determinantes fueron los 21 puntos del escolta estadounidense Jordan Loyd, habitual escudero de Mike James en una plantilla equilibrada y capaz de subir aún más su techo en esta competición.

El propio Mike James afirmó este jueves que no ve "un favorito". "Para ser honesto, en una Final Four realmente no creo que haya un favorito. Creo que solo por el formato y cómo está configurado, tienes que salir al partido a jugar. Todos están más o menos en una escala de juego igualada", comentó.

En las filas del Olympiacos, los focos estarán sobre todo en el ala-pívot búlgaro Sasha Vezenkov, en virtud haber sido elegido como MVP de la liga regular. No en vano, también ha sido el máximo anotador de esta Euroliga, promediando 17,2 puntos por partido y luciendo una valoración media de más de 21 créditos.

FICHA TÉCNICA.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

--EQUIPOS.

OLYMPIACOS: Sloukas, Canaan, Papanikolaou, Vezenkov y Fall --posible quinteto inicial--; Lountzis, Papas, Tsamis, Larentzakis, Walkup, Bolomboy, Peters, Black y McKissic.

MONACO: James, Okobo, Blossomgame, Brown y Motiejunas --posible quinteto inicial--; Moneke, Pommier, Loyd, Couture, Diallo, Amini, Ouattara, Strazel y Hall.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Latisevs y Panther.

--PABELLÓN: Zalgirio Arena.

--HORA: 17.00/DAZN.