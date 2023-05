Baloncesto/Euroliga.- Sergio Rodríguez: "La Final Four es un 'reset' para todos"

El base del Real Madrid Sergio Rodríguez ha asegurado que la Final Four de la Euroliga en Kaunas (Lituania) supone "un 'reset'" para todos los equipos, que "no" van a "notar en las piernas la carga de partidos", y ha advertido de que deben "imponer" su ritmo en las semifinales ante el Barça y "limitar" a Nikola Mirotic para poder llegar a la final.

"Llevamos 75 partidos, pero el calendario es para todos el mismo; el Barça ha jugado lo mismo que nosotros y el pasado domingo tuvo contra el Baskonia un partido muy duro. La Final Four es para todos un reset, llegamos con ambición y seguro que no se va a notar en las piernas la carga de partidos que llevamos", señaló en el 'Media Day' del equipo antes de la Final Four de Kaunas.

Sobre la cita, el canario explicó que llegan "con muchas ganas y con mucha ilusión", sobre todo tras la remontada en el 'Playoff' ante el Partizán. "Sabemos lo importante que es la Final Four y lo importante que es estar ahí. Será un partido complicado, los que tenemos experiencia en las Final Four sabemos que tenemos que estar concentrados y tratar de imponer nuestro ritmo para ganar", indicó.

Además, también reconoció que afrontar un Clásico en semifinales siempre es "especial". "He jugado varias semifinales de Final Four contra el Barça, con el Real Madrid y con el Olimpia Milano. Es un equipo de muy alto nivel y siempre cuando juegas un Clásico es especial, más en una Final Four, porque es el mejor escenario para hacerlo, y quieres ganar como sea", subrayó.

"He jugado siete Final Four y quizás la más importante fue la primera que perdimos en Barcelona en 2011, porque aunque el resultado no fue bueno -derrota en semifinales ante el Maccabi- adquirimos la experiencia de jugar partidos importantes y nos marcó para afrontar las siguientes mejor y estar preparados", continuó.

Por último, el 'Chacho' valoró las bajas de Gaby Deck y de Guerschon Yabusele en el puesto de '4'. "Son ausencias muy importantes para nosotros, pero ya llevamos varios partidos sin ellos y todos estamos haciendo un esfuerzo para compensarlo en rebote, en defensa y en ataque. Ellos tienen gente importante en esa posición, como Mirotic, que es su líder, y tendremos que tratar de ayudar para limitarle lo máximo posible", concluyó.