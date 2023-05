Baloncesto/Euroliga.- Sarunas Jasikevicius: "El Madrid no va a ser peor, va a ser muy diferente"

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, dejó claro que su rival en las semifinales de la Final Four de la Euroliga, el Real Madrid, no será peor pese a las bajas de Deck, Yabusele y Poirier sino "muy diferente", y cree que para ganar al eterno rival y meterse en la final deberán tener "más carácter" que los blancos, que vienen de una remontada histórica ante Partizán de Belgrado.

"Preparas cosas contra Deck, Yabusele y Poirier, claro (sobre si afecta que no estén). Esto no quiere decir que el Madrid vaya a ser peor como equipo, hemos visto que es una plantilla súper larga y experimentada, sabe hacer cosas con bajas. El Madrid no va a ser peor, va a ser muy diferente", señaló en rueda de prensa, en el Media Day del club antes de la cita en Kaunas.

Por otro lado, tampoco quiere centrarse en Edy Tavares y en cómo frenarle. "Cuando se habla de un jugador, un entrenador siempre piensa en conjunto. No pienso en cómo parar a Tavares, pienso en cómo parar al Madrid, que tiene muchas virtudes. En ataque están en el 'Top 3' de muchas cosas en la Euroliga, y me preocupa más. Contra buenos equipos, en algunas situaciones tienes que arriesgar. No podemos pensar sólo en Tavares", manifestó.

Para Jasikevicius, la clave para intentar ganar a un Real Madrid que viene de levantar un 0-2 en contra en la serie de 'Playoffs' ante el Partizán es "tener más carácter ganador". Por ello celebró que su equipo llegue a la final a cuatro "en buen momento".

"Si un equipo llega a la Final Four, como los otros tres, debe ser que está en buen momento. Estamos contentos de como hemos llegado, un poco diferente a otros años porque hemos jugado bien y llegamos más o menos bien. Lo importante son estos 40 minutos en que deberías darlo todo", reconoció.

Y no le importa si esta vez no se da al Barça por favorito. "No importa que nos pongan de favorito o no. Creo que tenemos opciones, estoy seguro de que los otros tres equipos piensan lo mismo. Estamos a dos partidos, ser favorito o no, no importa. No sé hasta qué punto éramos favoritos los dos años anteriores. No tiene tanta importancia", recalcó.

De hecho, su ilusión sigue alta e intacta, como cuando era jugador y, 20 años atrás, estaba jugándose la primera Euroliga con el Barça, entonces en la pista. "Es bastante parecido, no creo que haya cambiado mucho. Sigo teniendo la misma ilusión, recuerdo muy bien todos los detalles del Sant Jordi, de antes, durante y después de los partidos, las celebraciones", se sinceró.

"Entiendo la situación en la que están mis jugadores, algunos van a ir a la primera o han disfrutado de pocas Final Four. Toca preparar y centrarse. Pero tenemos jugadores experimentados, como 'staff' hemos pasado ir a muchas 'Final Four' y esto ayuda. Hay una mezcla de muchísimos detalles y cada uno te da un puntito, un porcentaje. Vamos con muchas ganas y ojalá nos salgan bien las cosas", auguró.

Eso sí, van a 'su' Kaunas con la mente puesta únicamente en el Real Madrid. "No podemos pensar en el segundo partido, solo existe el Madrid. Hay que hacer todo lo posible para clasificarse para la final, y luego veremos. La gente está bien, eso es bueno para situaciones que puede forzar el Madrid. Habrá momentos de atacarles y momentos de intentar no perder los duelos", avisó.

"No podemos fijarnos en una posición ni en un jugador. Hemos demostrado que no dependemos de un solo jugador. Tenemos gente importante que juega a gran nivel, son 40 minutos que pasan rápido y habrá que pensar en quién está bien, con varios planes de partido", comentó sobre la aproximación táctica al duelo que han preparado.

Y, sobre el hecho de que los grupos de animación Dracs y Sang Culé no puedan viajar a Kaunas, aseguró que echará de menos su apoyo. "Vamos a darlo todo. La Final Four cambia de sedes, a veces están más lejos o más cerca. Vamos a echar de menos a los grupos de animación, pero hay que ir allí y a algunos aficionados tendremos con nosotros. Y en la pista se juega cinco contra cinco", recalcó.